成功消灭小儿麻痺症‧病毒学专家顾方舟病逝 中国病毒学专家顾方舟2日病逝于北京，终年92岁。他在1960年代初研制脊髓灰质炎活疫苗，降低小儿麻痺症病发率，而且制定中国第一部脊炎疫苗制造及检定规程，对中国疫苗事业贡献巨大。

（图：互联网）

（中国‧北京5日讯）中国病毒学专家顾方舟2日病逝于北京，终年92岁。他在1960年代初研制脊髓灰质炎活疫苗，降低小儿麻痺症病发率，而且制定中国第一部脊炎疫苗制造及检定规程，对中国疫苗事业贡献巨大。

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1926年出生的顾方舟，1950年毕业于北大医学院医学系，1955年在前苏联医学科学院病毒学研究所毕业。曾任中国医学科学院医学生物学研究所副所长，中国医学科学院北京协和医学院副院校长、院校长。

1950年代，俗称小儿麻痺症的“脊髓灰质炎”（简称：脊灰）在中国传播，无奈当时无法完全根治，仅能整形、矫正，恢复部份功能。

1960年，顾方舟研制出首批“脊灰”活疫苗后，还开发出“糖丸减毒活疫苗”，冷藏后利用保温瓶运送到各个省份，令数十10万名儿童免于残疾。世卫2000年10月证实，国内“脊灰”病毒的传播已被阻断，成为无脊灰国家。