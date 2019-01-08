缘希·有间房子 滴答滴答。缓慢而断续的水滴声飘荡在夜阑人静里，仿如身处于诡异片情景中。

滴答滴答。缓慢而断续的水滴声飘荡在夜阑人静里，仿如身处于诡异片情景中。

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蜷缩成团，拉紧被子盖过全身。掉落地面，碰撞的水花，清脆如梦乡的古钟，敲击不愿醒来也不甘睡去的现实。这是第几次漏水了？每次皆是久久未能处理。自家请来的修理师父无奈解释，“楼上的问题未彻底解决，你这里再修几次都没用，水滴还是会沿着这个方向流下来，现在只是把表面的问题掩盖罢了。”

每次抬头望着突兀的L型管道，挂在角落处，石灰遮盖一半，露出半张隐约流着泪的脸孔。楼上住户充耳不闻。邻舍就像一间一间隔离的方块，谁也看不见石灰深埋的关系。墙壁外表脱落，残旧的黄色污迹显而易见。惟有再次填补。填补比争论更省力气吧？无从厘清是自己不舍破坏邻舍关系，还是不舍浪费精力。

凝望远处，萌起租约期满后即搬离的念头，然而租约一再延续。清楚这不是我应该付之终身的房子，但是毕竟投入了不少心血与情感。每搬一次，就得重复经历离别的失落感，逼着自己重新适应新环境。我喜欢在这位置摆放书桌，再把静思语挂在墙壁上，然后刷上粉色系列墙色。每天能在舒适的环境里睡去和醒来，是给予自己最美好的祝福。奈何几次迁移之后，逐渐失去粉饰家居的热衷。每日重复勤奋工作，下班回家睡觉，活像流浪者找寸容身土地，谈不起任何精神寄托，使这种租房的日子尽是不踏实，不知道何时被房东赶走，亦不知道自己何时要搬走。

想起故乡的房子，听不见水滴声，倒是可以听见飞机划过云层的声音。空气异常闷热。当然。小房间挤着三副渐渐增大的躯体，三副开始诉说各自理想的躯体。首先从一间房子谈起，然后在声声叹气之中睡去。终究明白家乡的房子只能让家人团聚的地方，却无法一辈子依靠。路途长长，延伸至城市里的高楼大厦，大概更加接近飞航路线了吧，只是那些安居乐业如隐藏在童话故事里的世界，跟着飞机穿梭后慢慢淡化。取而代之的是那团扎厚云层，像不知该做成哪种食物的面糊，也像重重压力变幻叵测，却装作潇洒游走无边天际。

摊开日记簿，笔在手指间翻个筋斗。想写篇故事，不知道如何开始，灵感丝丝缕缕随着隔壁的谩骂声与碰撞声而远去。突然有感这般人生太颓废，因为担心日后搬家带来不便，所以不敢多买厨房用具，要不然现在应该可以躲在厨房揉面团；因为担心干扰邻舍作息，所以不敢买把乌克丽丽弹奏，要不然现在应该可以哼哼唱唱。没有露台的房间，窗外月亮剩下半边柔光，对面房间亮起昏暗灯光，应该能感到自足幸福，把寒冷天气留给孤寂大地品尝。

存笔钱买房子吧！打开银行存折片刻，又听见冷清的水滴声。原来拥有理想的居住环境是多么不容易的事情。我怀疑水滴声是组咒语，能让我在幻想与回忆之间游走的咒语。想起不久前，楼下单位遭匪徒潜入屋里干案，又或者想像未来一场火灾，万物化成尘埃。人生怎有绝对的保障，于是一鼓作气领着钱外出旅游。

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透过天窗看见一片枯叶降落，不久，随着微风远走。这座遭人遗弃的三楼高古屋，管理人员不舍重新粉刷，深怕一再把远古故事弄丢，于是留下处处斑驳痕迹，细诉无人放在心上的历史。我在想那些争名夺利到最后会怎么样呢？这间房子并没有给屋主后代带来庇护，反而几番脱售之后，让陌生人打理成博物馆。

见识过形形色色的房子，包括那座在高速公路上可看见的墓园。竖立的墓碑，躺着无数陌生的故事。能够居住的屋檐之下是间房子，这副臭皮囊也是间房子。在内在外，都充满着无数的未知。外在的躯壳宛如身在社会大迷宫里流离失所，无人可保证一间能够安稳居住和免于人祸灾难的房屋，总是让人患得患失。

倚靠车窗，遐想百年之后即使墓地被迫迁移，自己应该没有任何感觉了吧？多愁善感的我，想像未来依旧是被泥土深埋，那么现在瞎忙着赚钱存钱又是为了什么？把买房子视为人生最基本的目标又是为了什么？买了生前房子，还要买死后的房子。我们牺牲青春和梦想换来短短几十年的存在感。若干年后，人已去，法律变更，永久地契也有可能成废纸，始终没人怜惜自己，且要求我们理所当然地接受改变。现在什么年代了，我们何必活在别人期望的井里。

躺在陌生床铺上，厕所宁静得让我不习惯。我怀疑那不间断的水滴声是老去的心跳声。抚摸胸腔，手掌厚度感觉不到心跳的律动。最后还是把骨灰撒大海吧——心若不安，哪里都不会是适宜居住的房子；心若敞阔，即能四海为家。人生无常，还得珍惜臭皮囊这间房子。嗯。那就继续走吧，就像背着沉重房子的蜗牛，慢步完成旅程。那些离不开的水滴声和房子，还有离不开的人所形成的情感依归，最终都要卸载。