乡村部长：留给后代·别贪快钱卖地
乡村部长：留给后代·别贪快钱卖地
（亚庇5日讯）州政府提醒获得土地的民众，应把土地留作自己发展，而非将之出售以赚取快钱。
州乡村发展部长拿督依温贝尼迪今日表示，民众应当好好保管政府给予他们的土地，毕竟土地不仅是他们日后的财产，也代表<7740>他们的身份和价值。
他说，若村民为了赚快钱而把土地给卖了，等同于浪费他们这56年来不断为争取地契所付出的努力和成果。
“你们应该发展本身的土地，不应把土地卖掉，应该留给你们的子子孙孙，让他们知道自己来自的地方。”
依温今日在纳巴湾为沙巴土著特别计划（PANTAS）主持推介礼时，在致词时这么表示。
测量817公顷地
这项活动是由沙巴土地测量局所举办，主要是为涵盖5个村庄共817公顷的土地进行土地测量活动。
这也是沙巴土地测量局在相关活动下，第二次在纳巴湾县进行的测量活动，首次是在2016年10月份在冰湘岸进行，当时是为1584个单位共1959公顷土地进行测量活动。
依温也披露，州政府未来会继续在其他地区推行相关的活动，以期让民众能以更快的方式获得土地。
他也希望获得土地的民众能善用政府给予的土地，提高社区经济地位，增加他们的收入和改善生活。
测量习俗地
联邦今年拨2千万
联邦政府今年将透过沙巴土著特别计划（PANTAS），拨予沙巴土地测量局2000万令吉，协助该局推行土著习俗地土地测量计划。
沙巴土地测量局总监拿督沙法乌东表示，联邦政府自2012年起已为该计划提供拨款，去年给1500万令吉，今年则达2000万令吉。
他说，土地局从2012年迄今，在沙巴土著特别计划下，已在21个县区共124个村庄进行土地测量活动，涵盖2万233个单位共3万4636公顷的土地。
已发5610张地契
“目前我们已经发出5610张地契，未来会继续加速土地测量及地契发放。”
沙法乌东是在纳巴湾出席沙巴土著特别计划推介礼时，这么表示。这项活动是由州乡村发展部长拿督依温贝尼迪主持。
他也指出，联邦政府透过沙巴土著特别计划所发放的拨款，主要是让沙巴土地测量局为沙巴土著习俗地进行测量。
沙法乌东说，土地局共有100名官员负责相关测量工作，他们会按照行程前往各县区进行土地测量，解决民众因土著习俗地所引起的问题。
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