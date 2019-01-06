乡村部长：留给后代·别贪快钱卖地 （亚庇5日讯）州政府提醒获得土地的民众，应把土地留作自己发展，而非将之出售以赚取快钱。

依温贝尼迪（左三）为沙巴土著特别计划主持推介礼。在该计划下，沙巴土地测量局将为纳巴湾县的瑟布鲁的土地进行测量活动。

（亚庇5日讯）州政府提醒获得土地的民众，应把土地留作自己发展，而非将之出售以赚取快钱。

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州乡村发展部长拿督依温贝尼迪今日表示，民众应当好好保管政府给予他们的土地，毕竟土地不仅是他们日后的财产，也代表<7740>他们的身份和价值。

他说，若村民为了赚快钱而把土地给卖了，等同于浪费他们这56年来不断为争取地契所付出的努力和成果。

“你们应该发展本身的土地，不应把土地卖掉，应该留给你们的子子孙孙，让他们知道自己来自的地方。”

依温今日在纳巴湾为沙巴土著特别计划（PANTAS）主持推介礼时，在致词时这么表示。

测量817公顷地

这项活动是由沙巴土地测量局所举办，主要是为涵盖5个村庄共817公顷的土地进行土地测量活动。

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这也是沙巴土地测量局在相关活动下，第二次在纳巴湾县进行的测量活动，首次是在2016年10月份在冰湘岸进行，当时是为1584个单位共1959公顷土地进行测量活动。

依温也披露，州政府未来会继续在其他地区推行相关的活动，以期让民众能以更快的方式获得土地。

他也希望获得土地的民众能善用政府给予的土地，提高社区经济地位，增加他们的收入和改善生活。

沙巴土地测量局总监拿督沙法乌东（左起）向州乡村发展部长依温贝尼迪讲解该局在沙巴土著习俗地土地测量活动的进展。

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测量习俗地

联邦今年拨2千万

联邦政府今年将透过沙巴土著特别计划（PANTAS），拨予沙巴土地测量局2000万令吉，协助该局推行土著习俗地土地测量计划。

沙巴土地测量局总监拿督沙法乌东表示，联邦政府自2012年起已为该计划提供拨款，去年给1500万令吉，今年则达2000万令吉。

他说，土地局从2012年迄今，在沙巴土著特别计划下，已在21个县区共124个村庄进行土地测量活动，涵盖2万233个单位共3万4636公顷的土地。

已发5610张地契

“目前我们已经发出5610张地契，未来会继续加速土地测量及地契发放。”

沙法乌东是在纳巴湾出席沙巴土著特别计划推介礼时，这么表示。这项活动是由州乡村发展部长拿督依温贝尼迪主持。

他也指出，联邦政府透过沙巴土著特别计划所发放的拨款，主要是让沙巴土地测量局为沙巴土著习俗地进行测量。

沙法乌东说，土地局共有100名官员负责相关测量工作，他们会按照行程前往各县区进行土地测量，解决民众因土著习俗地所引起的问题。