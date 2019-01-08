周少龙·鸡仔饼（上） 拼命三郎为人风趣，聚在一起，有说不完的话，说着老爱调侃自己，说自己天生一个罗里佬的款，本该做些粗重的活，偏偏莫名其妙进了报馆，学人拿起相机来。

(图：龚万辉)

印刷机上黏着一个人，有好几天了，昨天还黏到深夜，这一早又来了。国安一进门就看到了他，那是老潘。老潘一个身子平贴伏着，乍看好像黏在机上，不过一双手并没闲着，一颤一颤往机槽里添加了一个黄色颜彩，又补上另一个蓝彩，绞拌着调了调，印出来几张版样，打光处瞄了瞄，汗雨冒着摇一下头，一脸无奈瞧着大头卜。大头卜转身，用同样的眼神凝在国安身上，有点爱莫能助。国安蹙一下眉头，往瞳仁挤出一个问号：怎么了？电话这时就不识时务响了起来。

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国安接过电话，耳际传来的声音低沉又憔悴，仿佛水流遇到阻塞无法通过的压抑。国安听仔细了，才敢确认，那是老大。老大行走江湖多年，经历过大风大浪，平日说话，总是明朗豁达充满自信，这阵子分寸全失，口吻散乱失措。国安心里狐疑一阵。老大说话了：你过来再跟你说！这话猜不透暗藏什么讯息。作风长驱直入的老大，也学人卖关子了。

临出门，国安一双脚仍不听使唤，又往机房走了一趟，一副心思，全惦在那批小册子上。问题说来简单，不就是一个单色鸭屎青的封底印刷？谁知却惊天动地般，翻转了整间工厂的能耐，有点匪夷所思。老潘这些天忙下来，脸青唇白窘态毕露。这对他是一个打击。作为印务馆头手，老潘一向高高在上，有一代宗师的架势和身份，大家无不敬他几分。

老潘多日憋着，明显到了崩溃的悬崖，突然露出无声狗发飙时一副穷凶极恶的模样，操一声骂了起来：真见鬼，怎么印出来次次撞色，对不上版样，颜料不懂是不是被人做了手脚？老潘这话，虽说冲着大头卜而来，其实是指桑骂槐。国安当然明了，只是顾客比天大，猴急催货，唯有向大头卜施压，躁起来，话语中便嵌有棱角。厂长大头卜份属印刷业老行尊，听了不免气浮，沉着脸回话说：不要以为一个单色容易印，其实最考功夫，不过，花一点时间，应该没有问题。那还是两天前的事。两天后，事情原地踏步，国安更烦了。但更烦的事，还在后头。

当天国安见了老大，老大没头没脑，劈头一句话便叫人错愕一阵：鸡仔饼走路了！国安听了，好一会儿才回过神来，面带疑惑问：什么走路？三天前我还见到他。老大一双眼睛血丝密布，调整一下语气，说：他呀，弄出一个大头佛来，公司欠下一大笔债，供应商追上门来，鸡仔饼失了踪，敲锣打鼓也找不到，好像人间蒸发了。国安斜一双眼，心里没底。老大说：你是担保人，现在问题大了。

问题果然大了。想不到就因这事，国安金睛火眼，足足熬了三年，简直刻骨铭心。说到底，这都是一份文件惹的祸。大半年前，国安风风火火，刚上任不久，鸡仔饼眯着眼，交来一份文件，说：供应商说要担保，两个股东签名，才能供货，一般程序。国安心想，那是做生意，行规看来不能免，也就回话说：我做担保人，可以，但你要好好看住这一盘生意啊！鸡仔饼头点得比风车快，说：好好好，担保没事。就是因为这个担保没事，国安宽了心，在文件上签了字。这下却出问题了……

老大说：出了问题，怎么办？只好顶硬上，先把事情解决了，才打算。债务四万多啊，我先帮你安排律师去谈判，看要怎样处理。

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最坏情况怎么样？国安发现一根舌头在打结，心却不由自主，晃到另一边去，分了神。三天前，鸡仔饼带了一班伙计，嘻嘻哈哈去吃咖哩鱼头，然后直落卡拉又OK。鸡仔饼时兴这一套，这是他三不五时常会弄出来的其中一个花样。他说目的有二，一为解压，二可联络同事间的感情。

国安因有一段日子没见鸡仔饼，那天便趁着大食会的时机，和鸡仔饼碰了面。鸡仔饼看来气色不错，闲谈中，国安随口问：最近生意怎样了？鸡仔饼眼也不眨一下，气定神闲，说：很好，我想着，看看还有什么可以发展的。

在一旁的推销员阿贵，后来挨个身子过来，私下向国安报佳音，说鸡仔饼不久前招了一单大生意，分批出了大量的货，由于与他同乡的送货员康华辞了职，鸡仔饼无奈，唯有驾了货车，亲自出马，累得他一个星期，还嚷着腰酸背痛！

阿贵擦了一轮鞋子，想起什么，不忘补充一句：鸡仔饼说，他父亲的病，好像有了转机，难怪他虽然累了，也不在乎。不过，鸡仔饼还是认为，送货员必需尽早请一个，要不然，他肯定会垮下来！

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国安听了一直笑，也不懂是笑阿贵，还是其他什么的。阿贵这一刻左一句，右一句，直呼老板的绰号，肆无忌惮着实叫人纳闷。鸡仔饼原名叫郭金成，来自一个盛产鸡仔饼的小镇，因此得了这个外号，但一班伙计，平日都直唤他为：郭先生。国安望着阿贵，有点哭笑不得。

有关鸡仔饼父亲罹病的事，不久前鸡仔饼曾在一个餐聚上，不经意向国安透露过。鸡仔饼说，他父亲肾结石，需要开刀，可费用不小，所以拖延了一段日子，更说父亲从小疼他，无论如何必需在事情没有恶化之前，想办法解决，如果结石增长，手尾可长了。

阿贵意犹未尽，笑脸盈盈还想多说，国安瞅一下腕表，因牵挂着小册子的事，便拍拍阿贵的肩膀，起身向鸡仔饼道个别，没有跟他们一同去卡拉OK。怎么隔了几天，鸡仔饼却失踪了？

老大说：出了这样的事，你们两人签名，按说一个人负责一半，现在鸡仔饼走路了，供应商有权要你一个人负全责！如果超过三万元不还，可以诉你破产！国安耳际嗡一声响，缓了缓，才问：那怎么办？老大摊摊手，摆个无可奈何模样，说：欠债还钱，怎样还，就叫律师去谈吧！问题是，现在公司几乎是一个空壳，而且查过了，公司一大批复印纸，全不见了。

国安怔了怔，毫无来由脑勺一阵昏沉，正想答话，桌上的电话抢先一步，响了起来。老大拎起电话，喂一声再把听筒递给国安：找你的！国安迷糊接过，哦了哦几声，向老大说：搞惦了，那批小册子，可以交货了，哎！一个鸭屎青，搞到天下大乱！

凭天大的面子，小册子印费一万五，经老大出面交涉，国安做后续跟进，才接回来的生意。这事老大一直焦点关注着，印刷碰钉的问题瞒不了他，多次追问国安：好心你们，怎么搞的，人家第一次给你们生意做，弄成这样子，都来烦我几次了，那个大头卜也是，看来他的技术也不到家嘛！难怪一直来做的都是印单簿和名片这种卖加占布爹的生意。

实话实说，大头卜的技术的确也落得个麻麻。国安刚加入公司一个月，便轻而易举揭了他的底。印务馆固然经由大头卜一手创办起来，但在技术方面，却靠老潘一人打骰。然而关键问题是，只要碰上层次要求比较高的顾客，老潘看来也显得一筹莫展，有江郎才尽的苦恼。

印务馆苦苦撑了三年，八个月前行情败坏，大头卜左思右想横了心，对外发话要找白武士，结果众里寻他，转了几个圈，搭上老大，老大兴致勃勃，问：这行有得做吗？

大头卜目不斜视，忙拍胸膛，正色说：没问题，我是一时周转不灵……

凑合着老大说服了几个朋友参股，选了个黄道吉日，在大头卜的印务馆前，兴高彩烈摆个舞狮大会串，挂上一个崭新的吉利招牌，再来个信心喊话：威威印务有限公司，威震四方。这些举动，无非昭告天下，威威集团如今添了一个新的成员！

威威集团是老大配合政经两结合而创立的控股公司。两结合那阵子，爆红成为政坛一个热门的话题。老大不落人后，希望通过两结合，在他最爱的政治舞台上，有所突破。

老大说他身上暗流着政治的血液，这股暗流多年前发作，叫他奋不顾身，加盟一个以民族先锋之歌当旗帜的政党，一路走来，幸得身边一班忠贞支持者的加持，总算从一个支会小头目，崛起成为州际标竿性领导人物。鸡仔饼便是他诸多铁粉支持者中一员猛将，有打死不走的亲密。

国安那年在报馆工作，由于一个意外事件，邂逅了鸡仔饼。国安常说：鸡仔饼，我是意外认识你的！鸡仔饼任职于另一间报馆，职称摄影记者，人长得高大，平日乘一辆野马哈牌子摩哆，抢新闻时开动摩哆引擎，呼啸声中，从风里来，雨中去，干劲十足，赢得拼命三郎的外号。

拼命三郎为人风趣，聚在一起，有说不完的话，说着老爱调侃自己，说自己天生一个罗里佬的款，本该做些粗重的活，偏偏莫名其妙进了报馆，学人拿起相机来。摄影这种细活，看来和他外型极不相衬，他说他超爱驾了大型车子在马路上奔驰，够神气。说完手一亮，大家大开眼界，见识了他手上一张刚考获不久的大型车辆驾驶执照，厚重又唬人，不是很多人都能拥有的。

说起来还是一宗警匪驳火案牵引出来的事了。当时国安专跑意外新闻，得知消息后，火速赶到现场，不知好歹，霸主硬上弓占了个优势地点，严阵以待，结果悄无声息从旁闪出一个粗眉大眼的汉子，推了他一把，示意他离开，那人说：不要太靠近，危险！那个警告他的人，便是后来跟他称兄道弟的鸡仔饼。

六月里一个晴朗的午后，鸡仔饼突然把国安约到一个嘛嘛档，神秘兮兮不谈自己，谈的是关乎国安的事。鸡仔饼说：我老大要找一个人帮忙写新闻稿，你有没有兴趣？鸡仔饼口中经常提起的老大，国安知晓这号人物，他呷了一口茶，问：是怎样的性质？鸡仔饼答：你们谈！

见了老大，老大说：就业余性质吧，有事才找你写，每月补一点津贴。就这样，国安随鸡仔饼，也有一句没一句，把老大这个名字朗朗叫上了口。

国安替老大写了一年新闻稿，老大满腹密圈，着手启动他政经结合的鸿图大计。威威企业打响第一炮，成为老大进军商业的桥头堡。国安受邀把辛苦储蓄起来的一笔钱，进了股。股权三个人分摊，国安和鸡仔饼各占两份，老大一人占两份，一份八千元。

威威企业原本叫三联企业，取其三人联手出击的意思。老大一位政治战友知道了，提点说：做生意讲派头，派头要堂而皇之，名堂更要大，现在不是流行控股公司吗？老大一想也对，面不改容立刻把三联易名为：威威，另外搞了个集团虚招，以独资身份注册了威威控股有限公司，一条线画下来把威威企业归纳为子公司。鸡仔饼和国安两人受委成为挂名董事，虽是虚衔，国安却有光宗耀祖的美好感觉。

鸡仔饼责无旁贷扛大旗，成为威威企业的主事人。老大能者多劳，坐镇在他自己开设的事务所内，左眼守住事务所，右眼牢盯着相距数条街道以外的威威企业，有超人的风范。

威威企业专营文具，不作零售，聘有推销员两个，招徕生意，鸡仔饼后来找到后台强大的供应商，主力转为专攻复印纸，建立了一点知名度，也是一年以后的事情了。（待续）