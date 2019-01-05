马尔代夫度假村大火7别墅烧剩支架 曾获评全球五大最佳酒店之一的马尔代夫吉利兰堪富士度假村（G i l iLankanfushi），日前发生大火，至少7座水上木造别墅和一家餐厅烧剩支架，所幸无人受伤。失火原因仍在调查中。预计酒店在重新开放前，将进行修复而关闭一段时间。

（图：互联网）

（马尔代夫5日讯）曾获评全球五大最佳酒店之一的马尔代夫吉利兰堪富士度假村（G i l iLankanfushi），日前发生大火，至少7座水上木造别墅和一家餐厅烧剩支架，所幸无人受伤。失火原因仍在调查中。预计酒店在重新开放前，将进行修复而关闭一段时间。

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火灾发生在晚上11时。从目击者的影片可见同，现场火势猛烈，曾被蓝色海水环绕的度假村豪华大门和海岸完全遭到火焰吞没。

不少住客在睡梦中惊醒逃生，大火于6小时后扑熄。酒店表示，所有住客和职员安全撤离，临时住进其他酒店。

这个度假村坐落在马尔代夫一个私人岛屿上，是一个屡获殊荣的豪华度假圣地。酒店在2018年受到《TripAdvisor》评为全球五大最佳酒店之一，酒店的住宿条件、风格和优越的地理位置，一再受到国际旅游评论家的赞扬。

英国《每日电讯报》将这里形容成“忘忧天堂”；美国有线新闻网（CNN）旅游指南也称这里是超级富豪和名人的首选热带度假胜地之一，每晚住宿费5000美元（2.06万令吉）。