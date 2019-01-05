与病魔抗战近4个月．抗癌小天使小爱走了 在2018年9月不幸患上罕见神经母细胞瘤（Neuroblastoma）第四期的郑媃云，虽然只有4岁，但她一直努力与病魔打仗，在父母眼中，她是最坚韧的抗癌小天使。惟，经过近4个月的癌症抗战，小爱于昨晚在母亲的怀中，永别了。

抗癌小天使小爱郑媃云走了，留下精灵可爱的遗容待追忆。

（森美兰．芙蓉5日讯）抗癌小天使“小爱”走了！

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在2018年9月不幸患上罕见神经母细胞瘤（Neuroblastoma）第四期的郑媃云，虽然只有4岁，但她一直努力与病魔打仗，在父母眼中，她是最坚韧的抗癌小天使。惟，经过近4个月的癌症抗战，小爱于昨晚在母亲的怀中，永别了。

病情恶化医生吁多陪伴

小爱母亲在小爱灵堂上接受《花城》社区报访问时透露，日前，她发现小爱的病情有恶化迹象，于是把孩子送往马大医院求治，然而，医生表明已无能为力，只希望家属能够尽量陪伴孩子。

于是，夫妻俩听取医生的建议，带小爱回到芙蓉的老家，好好地陪伴她度过仅剩的日子，没想到，她就在回乡途中撒手人寰。

“昨晚8时许，我们开车载小爱回芙蓉，由于大道出现塞车，她在车上便睡了一段时间，将接近抵达拉务收费站时，我尝试叫醒她，但她一动不动的，后来我才发现她没有了呼吸。”

在忆述当时的情况时，小爱母亲禁不住泪如雨下，她的手里仍抱着小爱生前戴着的粉色小毛帽。

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她说，当发现小爱已经没有气息后，夫妻俩一度想尽力挽救女儿，马上赶往临近医院，奈何车龙太长，所有车辆几乎动弹不得，让他们心急如焚。

在赶抵医院后，小爱被宣告不治，小爱仅差一小段路就能回到丽阳园的祖家，不禁让人唏嘘。

《花城》社区报曾于2018年10月7日刊登小爱患病，需要筹募医药费的新闻。

真光道堂设灵7日举殡

小爱父亲郑先生说，小爱灵柩目前在芙蓉真光道堂设灵，并在下周一（7日）早上10时出殡，遗体火化后，就会带回新山中华公会骨灰塔安奉。

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在灵堂上，除了小爱父母之外，爷爷也在现场为小爱后事打点。

师傅诵经称小爱恢复健康

“师傅为小爱诵经时，看见小爱恢复了健康，脸上挂着笑容，就像之前健康活泼的模样，看了我们一眼，就随观音菩萨离开了让她受尽病痛折磨的世界。”

小爱母亲说，由于小爱年龄尚幼，没有宗教信仰，为了让小爱能一路走好，家人第一时间联络了师傅前来为小爱诵经，期间，更有师傅声称看见小爱被观音菩萨接走了，虚影中的小爱不仅恢复健康的身体，脸上更挂着笑容，临走前回望了父母一眼才离开。

小爱虽然没有宗教信仰，家属也无法见证小爱被观音接走的“神迹”，更无法证实真伪，然而，师傅的一席话，的确能为痛失爱女的夫妻俩抚平伤口，心灵上获得慰藉。

求生意志强医生称赞

小爱母亲指出，在小爱被证实患病后，家人便立即为小爱争取时间接受治疗，令人遗憾的是，共8次的化疗也只进行到第三次，因病情持续恶化而终止，去年11月，在医生的建议下，他们让小爱出院休养。

“医生一直对小爱的病情表示不乐观，但她展示出顽强的求生意志，连医生也称赞她很坚强，治疗期间，她需要靠吗啡止痛，过程很辛苦，但她也一步一步跨越了！”

无论如何，医生当初强调了，以小爱的病情，只有不到20%的存活率，尽管如此，家人仍不愿放弃，以期能将女儿留住。纵使知道小爱的离开是一种解脱，但为母者实在难以割舍这份只维持了4年的母女情。

小爱母亲形容，小爱在家中休养过程中，病情一直反反复复，连朋友或一些关注孩子病情的网友送来的玩偶，也因为肚子胀痛，对玩偶一直提不起兴趣。然而，小爱在圣诞节期间一度病情稍有好转，为了让孩子开心，她特地带孩子到购物商场欣赏圣诞装饰，让孩子可以放松心情。

患病期间民众热心筹款

小爱患病后，其母亲在脸书上开设了名为“天佑小爱”的粉丝团，除了分享小爱的抗癌过程，也透过与网友互动，希望能够激发小爱的求生意志。

除了为小爱送上祝福，坊间也有不少人自动自发为小爱筹款，《花城》社区报也在脸书群组“N9（新）芙蓉山吹水站”的穿针引线下，为小爱刊登医药费筹募的新闻，以期减轻父母的医疗费，让年幼的小爱能够回归健康的生活，快乐地成长。

小爱母亲指出，医药费在很短时间内便筹足，随后也公开呼吁民众停止捐款，虽然期间还是有民众主动捐助，但被夫妻俩一一拒绝，加上后来小爱已停止接受化疗，也就没必要筹款了。

无论如何，小爱父母对所有关心小爱病情、为孩子捐钱、送礼物甚至探望孩子的网友及公众致以谢意。