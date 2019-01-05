林冠英：个人贷款增至4.47%‧国人爱借贷还卡债 财政部长林冠英说，信贷咨询与债务管理机构（AKPK）最近研究显示，大马成年人中，有18%在过去6个月无法拥有存款，而28%有工作的成人需要贷款购买必需品，这种趋势在“新马来西亚”精神下令人担忧。

林冠英（左起）和达祖丁为活动主持开幕。（图：星洲日报）

（槟城5日讯）财政部长林冠英说，根据国家银行数据，国人在2018年第三季度的信用卡债务已缩小至2.3%，但同一时期，个人贷款却双倍增长至4.47%，显示国人依赖个人贷款来处理他们庞大的信用卡债务。

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他说，信贷咨询与债务管理机构（AKPK）最近研究显示，大马成年人中，有18%在过去6个月无法拥有存款，而28%有工作的成人需要贷款购买必需品，这种趋势在“新马来西亚”精神下令人担忧。

林冠英今日在大马交易所于槟城举办的“The Marketplace Fair”活动上致词。

他说，统计也显示最多人向理财机构要求财务咨询的州属，依序是吉隆坡、槟城及柔佛，因为这些州属生活费高，要求咨询的个人大多是面对严重的信用卡负债及缺乏理财知识。

“我们都知道大马人缺乏理财知识，因为人们不晓得其重要性和对一个人的前途及生活方式造成的冲击。”

他也说，尽管经历了混乱的一年，但我国的股票市场与新加坡、泰国、香港、中国等地比较，依然保持弹性。

他说，在大量资本外流下，我国股市在2018年11月杪下滑了5.8%，与新加坡下滑9.1%、泰国下滑6.4%、香港下滑13.1%、上海下跌高达22.1%相比，我国仍是股市排名第二表现好的国家。

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国人定存达2120亿美元

吁投资增财富

林冠英说，国家银行数据显示，截至2018年9月，大马共有2120亿美元的定期存款，比新加坡、印尼及泰国高。

他说，这显示国人倾向于把多余的存款放入定期存款，而不是股票市场。

他说，相较定期存款能提供低风险及稳定回酬，资本市场则能提供创造额外财富的机会。

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他说，除了股票，尚有其它投资产品诸如交易所交易基金（ETF）及产业投资信托基金（REITs），可让人民获得高回酬。

他说，大马交易所报告显示，在2018年11月，散户投资只占了整体市场的20%，与邻国如泰国及新加坡相比起来偏低。

他说，散户投资者在股票市场中极为重要，因投资股票可让国民一同增加财富。

他希望散户开始考虑将股票市场作为储蓄与投资的部分之一。

达祖丁：散户增3%

260万人拥CDS户头

大马交易所首席执行员拿督斯里达祖丁说，散户投资者虽然只占市场的22%，但相较2017年的19%，已有所增加。

他鼓励更多散户加入投资市场，并指去年共有11万人开设中央存票系统（CDS）户头，而如今已增至260万人拥有户头。

他也指出，槟城在我国的投资排名第四，前三名分别是雪兰莪、联邦直辖区及柔佛。