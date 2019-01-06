整得太美 妈妈拒认 越南一名年轻女子，从小相貌不佳，求学时屡遭歧视，毕业后找工作也都到处碰壁。她为了改造自己而决定整形。成为大正妹后的她返家探望母亲，谁知母亲拒绝相认，更激动地大喊“这不是我女儿！”。听完母亲这席话，女子心碎不已。

（越南‧胡志明市5日讯）越南一名年轻女子，从小相貌不佳，求学时屡遭歧视，毕业后找工作也都到处碰壁。她为了改造自己而决定整形。成为大正妹后的她返家探望母亲，谁知母亲拒绝相认，更激动地大喊“这不是我女儿！”。听完母亲这席话，女子心碎不已。

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根据越南媒体报道，23岁的曹思兰从小就和聋哑的母亲以及弟弟相依为命，其他人对她的不满嘲笑，令她一度萌生自杀念头。然而，母亲辛苦地抚养他们长大，她也坦言“我的母亲不像其他母亲，她不是一个普通的女人，她用自己的方式爱著我们。”

4个月前，Kangnam美容医院推出免费赞助整形美容的计划，决定参加选拔的曹思兰成功获选。之后她进行了一连串包括鼻子、下巴、牙齿和眼睑的整形手术。手术后的她判若两人，“丑小鸭变天鹅”成了最佳写照。

曹思兰手术后回老家探望母亲，想伸手拥抱妈妈时，妈妈神情惊慌失措的反问：“你是谁？”曹思兰拿出照片和身份证，母亲仍不相信且将她推开，且撕烂她的身份证。

当下曹思兰大哭的说：“我做错了吗？我只想改变自己的生活。”

在她失望转身要离开时，母亲追上来拉住她，母女俩最后相拥而泣，场面十分感人。