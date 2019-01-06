卢海鹏入院动手术·古天乐助付20万费用 香港资深演员卢海鹏去年入住跑马地养和医院接受通波仔（心脏）手术后，康复进展良好。资深传媒人汪曼玲日前在脸书张贴与卢海鹏的合照，照片中见对方精神奕奕，还留言爆卢海鹏动手术的20多万医院费用，是由古天乐支付。

（图：香港明报）

（香港6日讯）香港资深演员卢海鹏去年入住跑马地养和医院接受通波仔（心脏）手术后，康复进展良好。资深传媒人汪曼玲日前在脸书张贴与卢海鹏的合照，照片中见对方精神奕奕，还留言爆卢海鹏动手术的20多万医院费用，是由古天乐支付。

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汪曼玲在微博发文透露，卢海鹏当初得知血管塞了90%，原本还不想入院动手术，想说自己多做运动看下有没有不舒服，直到后来古天乐和杜琪峰相约吃饭，并多番劝告，才改变卢海鹏的决定而入院。

汪曼玲在文中提到，卢海鹏的医院费用共花了20多万，由古天乐先帮忙付清，之后卢海鹏再找保险公司做赔偿，更指娱乐圈其实人间有情。消息曝光后，网民纷纷大赞古天乐有情有义，演艺圈的人还是会关照彼此。

对此，有香港媒体联络卢海鹏，他承认接受了古天乐的帮忙，不过他强调自己与古天乐并不熟悉，两人通过拍戏相识，只是泛泛之交，对方的帮忙实在是有情有义。