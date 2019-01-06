1290万标黑鲔鱼创新高 日本东京丰洲市场周六举行黑鲔鱼竞标，拍出3亿3360万日圆（约1290万令吉）新高纪录。这是世界知名的筑地市场去年10月熄灯迁址后，丰洲市场首度举办新年黑鲔鱼竞标。

（图：法新社）

（东京5日讯）日本东京丰洲市场周六举行黑鲔鱼竞标，拍出3亿3360万日圆（约1290万令吉）新高纪录。这是世界知名的筑地市场去年10月熄灯迁址后，丰洲市场首度举办新年黑鲔鱼竞标。

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这条巨大黑鲔鱼重278公斤，喊到3亿3660万日圆的高价，是筑地迁址前于2013年创下1亿5540万日圆（590万令吉）纪录的两倍多。法新社报道，这尾黑鲔鱼在日本北海岸捕获。

得标者是自封“鲔鱼王”的寿司企业家木村清，他说：“我买到一尾好鲔鱼。”

筑地市场曾是世界最大的鱼市场，也是热门旅游景点，附近围绕著餐厅和商家，去年10月熄灯后东移到曾是东京瓦斯公司用地的丰洲市场。

筑地在1935年开幕，每天清晨拍卖鲔鱼闻名，鱼货来自世界各地，从米其林星级寿司主厨到一般杂货店，人人都会到此买海鲜。