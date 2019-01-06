英足总杯‧红魔击退里丁晋级‧钟塔西成年队首秀 曼联主场对阵英冠球队“皇家人”里丁，最终以2比0获胜晋级下一圈，红魔荷籍华裔小将钟塔西替补登场上演成年队首秀。

曼联华裔小将钟塔西在足总杯第3圈对里丁的赛事中替补上阵，上演红魔成年队首秀。（图：法新社）

（英国‧曼彻斯特5日讯）英格兰足总杯周六展开第3圈赛事，当中曼联主场对阵英冠球队“皇家人”里丁，最终以2比0获胜晋级下一圈，红魔荷籍华裔小将钟塔西替补登场上演成年队首秀。

广告

此役曼联面对英冠弱旅里丁，主要以替补战力出击，上轮联赛主力仅琼斯和马塔继续上阵，却遭遇皇家人顽抗，全场无论控球率（40比60）和射门次数（8比13）皆落后客队，但最终红魔仍力保不失，成功零封对手取胜。

上半场第20分钟，马塔禁区内接球时遭客队后卫理查兹从后绊倒，弗雷德补上破门，后经VAR认定，后者进球因越位无效，但前者获得点球机会，曼联成为足总杯新设备的获利者。随后马塔亲自操刀主罚命中右下角打破僵局，自去年12月8日后再度破门，同时也是他这赛季的第5球。

上半场补时第4分钟，桑切斯左路送出绝妙直传球，摆脱后卫插入禁区的卢卡库接球后单刀晃过门将轻松破门，连续3场比赛皆收获进球，曼联锁定胜局。

桑切斯疑似伤退

双方随后在下半场皆无建树，苏里南与华裔第3代混血儿钟塔西于第62分钟替补上阵，而刚伤愈不久并在本场献上助攻的桑切斯于第64分钟疑似因伤退场，为曼联这场胜仗蒙上一层阴影。

另一边厢，布赖顿在“英超内战”中客场以3比1打败伯恩茅斯、伯恩利凭借伍德终场前进球，主场以1比0绝杀英甲巴恩斯利、西罕则主场以2比0击退英冠伯明翰。