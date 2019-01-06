紫盟羽球联赛‧大胜沙登7战全胜‧安邦再也暂居榜首 紫盟羽联首轮周六迎来末轮的安邦再也最终以15比2大胜沙登，首轮7战全胜，并以81分暂居榜首，前2名次基本无忧。

在队友前3场皆3比0完胜下，混双陈炳顺（左）与赖洁敏面对中国组合郭昱晨与刘玲遭遇顽抗，最终在第5局未完赛下以5比4领先拿下局分险胜。（照片来源：紫盟官方脸书专页）

（雪兰莪‧赛城5日讯）2018/19紫盟羽联首轮周六迎来末轮的安邦再也最终以15比2大胜沙登，首轮7战全胜，并以81分暂居榜首，前2名次基本无忧。

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安邦再也展开抢分模式

需更多局分以赢下前2之争的安邦再也在前3场开启“抢分模式”，男单陈加伟、女单吴堇溦和男双刘隽程与卢基皆以3比0分别完胜艾曼、中国外援魏雅雯以及王伟焜与雷声豪，全取9分，并助安邦再也锁定胜局。

不过，随后安邦再也混双陈炳顺与赖洁敏和男单李梓嘉面对沙登中国外援皆失分，但仍以3比2和3比1各自击退郭昱晨与刘玲和王奕辉。

第2和第3名蒲种联军（71分）与八打灵（70分）星期日末轮将展开恶战，分别需11分和12分才能超越安邦再也，而若最终双方该场总得分皆少于8分，当天第4名甲洞在对战香妃城的比赛中全取15分，即可渔翁得利，拿下前2席次。

地不佬沙登晋级决赛圈

另一边厢，地不佬在与大山脚全明星的对决中以12比3大胜，与沙登携手拿下决赛圈资格，赛前需6分超越沙登的大山脚全明星无缘晋级。

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虽赛前混双刘航益与陈康乐便退赛，先“让”3分，但地不佬仍在另4场比赛凭借男单杨升宙、中国外援叶炳宏、女单徐蔚和香港男双钟翰霖与谭进希皆取得3比0完胜。

首圈前6名球队将晋级于1月24至27日在云顶云星剧场举行的决赛圈，当中前2名则直接“保送”进半决赛。

昨晚甲洞5场仅输1场，最终以13比7打败地不佬市，而八打灵则以10比12爆冷输给沙登，当中自由人伊斯干达在最后一场遭国羽新秀黄智勇狙击，以3比2落马，无法助队挽回败局。