巴黎再爆骚乱‧政府办公室遇袭 踏入2019年，法国“黄背心运动”依然不断，是运动连续第8周上演。法新社报道，逾千名“黄背心”示威者当地时间周六（5日）聚集在巴黎香榭丽舍大道，抗议政府发言人格里沃（Benjamin Griveaux）早前以“滋事者”、“只想拉倒政府”来形容示威民众。

（图：法新社）

（法国‧巴黎6日讯）踏入2019年，法国“黄背心运动”依然不断，是运动连续第8周上演。法新社报道，逾千名“黄背心”示威者当地时间周六（5日）聚集在巴黎香榭丽舍大道，抗议政府发言人格里沃（Benjamin Griveaux）早前以“滋事者”、“只想拉倒政府”来形容示威民众。

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示威最初尚未爆发冲突，延至下午有示威者向警方投掷杂物后演变成骚乱。示威者在街头焚烧垃圾桶、单车、汽车等杂物，警方亦向人群发射水炮及催泪弹，试图驱赶示威民众。

另外，部份示威民众更成功闯入格里沃的办公室大楼，并四处破坏，格里沃被迫从后门离开大楼。

部份示威者受访时，称自己在现有薪金下难以维生，批评总统马克龙政府政策向富人倾斜，对低收入民众的诉求置若罔闻。

除巴黎外，法国其他城市亦有爆发零星冲突。在北部城市鲁昂，有逾千名民众示威，至少两人被捕，另有一人在攻击警方防线期间受伤。