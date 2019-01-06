英国青少年壁球公开赛‧5将勇闯决赛‧大马生力军高歌猛进 截至大马时间周六晚上12点，6名已出战的大马选手中，仅1名落败惨遭淘汰，其余5人皆勇闯决赛。

大马选手哈里特．丹尼尔（左）在半决赛直落3局打败印度选手尤夫拉茨后，激动庆祝，他成功杀进2019年英国青少年壁球公开赛男子13岁以下级别决赛。（照片来源：赛会官方推特）

（英国‧伯明翰5日讯）2019年英国青少年壁球公开赛周六于伯明翰举行半决赛，截至大马时间周六晚上12点，6名已出战的大马选手中，仅1名落败惨遭淘汰，其余5人皆勇闯决赛。

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13岁以下级别男单复赛勇挫埃及头号种子塔哈．依布拉欣的大马联合5/8种子的哈里特．丹尼尔，在半决赛再接再厉，以11比3、11比5、11比7击退印度联合3/4种子尤夫拉茨，决赛将对垒东道主英格兰3号种子艾斯萨。而13岁以下级别女单则上演“埃及内战”，由头号种子阿米娜对2号种子法伊茹兹。

艾拉向卫冕路挺进

15岁以下级别女单头号种子艾拉则在半决赛以3比0直落打败东道主英格兰联合5/8种子多丽马烈，比分为12比10、12比10、11比3，距离卫冕冠军仅差一步，其决赛对手将是埃及2号种子莎尔玛。

15岁以下级别男单半决赛，联合5/8种子阿米山拉兹以7比11、11比8、11比7、4比11、11比6力挫擒下巴基斯坦联合5/8种子诺查曼杀入决赛，将与爱尔兰头号种子德尼斯争冠。

头号种子薇妮则在11岁以下级别女单以11比7、11比5、11比8轻取埃及联合3/4种子莎哈德，决赛将对上印度3/4种子阿娜哈德星。

11岁以下级别男单，大马头号种子M.尼奇列斯瓦以6比1、11比8、11比9、11比7战胜埃及联合3/4种子瑟伊斯，不过队友联合3/4种子王杰登（译音）不是2号种子克里斯的对手，抵抗3局便宣告落败，大马无缘提前包办冠军。

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联合5/8种子萧昱贤则稍后将在19岁以下级别男单半决赛中与英国联合3/4种子尼克沃尔争夺决赛权，前者在复赛是以3比0横扫捷克选手沃尔。

这项赛事共有750名来自50个国家与地区选手参与角逐，大马共7名选手打进各分龄级别的半决赛，仅次于20人的壁球王国埃及，东道主英国则有5名。