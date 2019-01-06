陈日佳‧《义不容情》看我国
这套电视剧的开头与结尾都涉及我国目前讨论得沸沸扬扬废死问题你究竟是持什么立场呢？梅芬芳冤死让人觉得司法不公；但是同时很多人却觉得丁有康滥杀无辜而死有余辜，一条命换两条命让正义获得伸张。如果丁有康最后因为废死被判有期徒刑，你会怎么看？
最近凌晨在香港翡翠台重播的《义不容情》终于结束。
TVB在首集播出前还特别向刚刚逝世的蓝洁瑛致敬。
40岁以上的覌眾必定对这部电视剧非常有印象。除了精彩剧情，还包括部分在我国取景。这部电视剧1989年在香港播出时适逢电视台穿插天安门六四事件新闻而创造了史上最高的68点电视收视率。
如今再看这部电视剧，就像是看一部马来西亚的历史纪录片一样，橙色的投币公共电话亭、黄黑色的德士、茨厂街旧景、蓝白色警车等等，相信是不少人的童年回忆。电影不少取景的地方如吉隆坡火车总站、大钟楼等等几乎没有太大的改变。90年代所有的外国电视电影取景几乎都离不开这几个地方。如今不知是政策改变或是其他原因，取景多数还是以布城为主。
这部电视剧虽然距今几乎30年，但是它却道出了我国民智仍未大跃进的窘境。
这部电影的开头，是以蓝洁瑛所饰演的梅芬芳因为在新春期间扒偷钱包而意外涉及一宗劫杀案，虽然找到生命垂危真凶，但是最后依然无法脱罪，在狱中诞下次子丁有康后被判处死刑。其长子在狱中悲哭喊妈妈的那几幕至今依然看了让人心酸。
但是电影的结尾是由温兆伦所饰演的丁有康因为在马来西亚谋杀其女友和养母，被他各个诱骗到马来西亚，最终在半山芭监狱问吊。在这之前，丁有康曾经数次说过：“我去马来西亚会被判死刑！”
这套电视剧的开头与结尾都涉及我国目前讨论得沸沸扬扬废死问题。你究竟是持什么立场呢？梅芬芳冤死让人觉得司法不公；但是同时很多人却觉得丁有康滥杀无辜而死有余辜，一条命换两条命让正义獲得伸张。如果丁有康最后因为废死被判有期徒刑，你会怎么看？
我觉得一套电视剧内，一个无辜问吊；一个谋杀数人问吊，强烈对比得足以让为废死而争执得面红耳赤的人抓狂。
我们再看看另外一个废死的个案。2011年，极右翼思想的挪威年轻人安德斯贝林布雷维克先是在奥斯陆市放置炸弹，又假扮成警察在于特岛开枪射杀挪威工党青年团的活动人员，总共有77人死于这两宗袭击。挪威只有最高刑期21年，但是刑满后又能每5年延长刑期。这起事件后，不少民众，包括受难者家属也呼吁政府应该恢复对重犯实施死刑。
我一直以来不管私底下或专栏内都不对政府是否废死表态。这是因为废死与不废死，双方没有对错，只有不同立场。而废死与否，应视社会是否形成共识。邓小平不是说过吗？这一代人如果没有足够的智慧解决问题，达不成一致意见，就让下一代去解决。
说回《义不容情》，剧中几乎所有男男女女都是烟民，几乎任何场合包括办公室、餐厅都吞烟吐雾。可是这些场面如今在港剧几乎已经绝迹。踏入2019年，不止我国扩大禁烟区，澳门和新加坡也是同样实施更严格的禁烟条例。澳门甚至规定在赌场内除了特定的吸烟区以外一律禁烟。我希望我国政府也能够实施同样的条例，保护在赌场内的工作人员。但是在目前国内的政治气氛下，我也可以预见某些人必定故意把赌场内的禁烟政策种族化。
丁有康最后在半山芭监狱伏法的一幕掀起我不少回忆。两兄弟在监狱房内会谈时墙上竟然是挂着首相马哈迪的照片！对于老吉隆坡人来说，这个监狱是很多人小时候的活教材。五颜六色的壁画由一名狱友所绘；狱内住着犯人。每次经过父母必定“提点”顽皮不听话就会到那里住。
如今这个地方只剩下狱门，这块位于市中心的黄金地正在建造酒店、豪华公寓和商场。
马来西亚所谓的先进发展其实只是局限在硬体建设上，先进和高耸的建筑并未反映人们的先进思维。社会还在为废死纠缠不清、禁烟问题竟然还会引起反弹和上庭挑战政府的決定、人们每天还在谈论种族课题、硬体发展永远比保留历史更重要。这个国家要进步谈何容易？
文章来源：
星洲日报／天马行空·作者：陈日佳·留英学者·2019.01.06
陈日佳‧《义不容情》看我国
最近凌晨在香港翡翠台重播的《义不容情》终于结束。
TVB在首集播出前还特别向刚刚逝世的蓝洁瑛致敬。
40岁以上的覌眾必定对这部电视剧非常有印象。除了精彩剧情，还包括部分在我国取景。这部电视剧1989年在香港播出时适逢电视台穿插天安门六四事件新闻而创造了史上最高的68点电视收视率。
如今再看这部电视剧，就像是看一部马来西亚的历史纪录片一样，橙色的投币公共电话亭、黄黑色的德士、茨厂街旧景、蓝白色警车等等，相信是不少人的童年回忆。电影不少取景的地方如吉隆坡火车总站、大钟楼等等几乎没有太大的改变。90年代所有的外国电视电影取景几乎都离不开这几个地方。如今不知是政策改变或是其他原因，取景多数还是以布城为主。
这部电视剧虽然距今几乎30年，但是它却道出了我国民智仍未大跃进的窘境。
这部电影的开头，是以蓝洁瑛所饰演的梅芬芳因为在新春期间扒偷钱包而意外涉及一宗劫杀案，虽然找到生命垂危真凶，但是最后依然无法脱罪，在狱中诞下次子丁有康后被判处死刑。其长子在狱中悲哭喊妈妈的那几幕至今依然看了让人心酸。
但是电影的结尾是由温兆伦所饰演的丁有康因为在马来西亚谋杀其女友和养母，被他各个诱骗到马来西亚，最终在半山芭监狱问吊。在这之前，丁有康曾经数次说过：“我去马来西亚会被判死刑！”
这套电视剧的开头与结尾都涉及我国目前讨论得沸沸扬扬废死问题。你究竟是持什么立场呢？梅芬芳冤死让人觉得司法不公；但是同时很多人却觉得丁有康滥杀无辜而死有余辜，一条命换两条命让正义獲得伸张。如果丁有康最后因为废死被判有期徒刑，你会怎么看？
我觉得一套电视剧内，一个无辜问吊；一个谋杀数人问吊，强烈对比得足以让为废死而争执得面红耳赤的人抓狂。
我们再看看另外一个废死的个案。2011年，极右翼思想的挪威年轻人安德斯贝林布雷维克先是在奥斯陆市放置炸弹，又假扮成警察在于特岛开枪射杀挪威工党青年团的活动人员，总共有77人死于这两宗袭击。挪威只有最高刑期21年，但是刑满后又能每5年延长刑期。这起事件后，不少民众，包括受难者家属也呼吁政府应该恢复对重犯实施死刑。
我一直以来不管私底下或专栏内都不对政府是否废死表态。这是因为废死与不废死，双方没有对错，只有不同立场。而废死与否，应视社会是否形成共识。邓小平不是说过吗？这一代人如果没有足够的智慧解决问题，达不成一致意见，就让下一代去解决。
说回《义不容情》，剧中几乎所有男男女女都是烟民，几乎任何场合包括办公室、餐厅都吞烟吐雾。可是这些场面如今在港剧几乎已经绝迹。踏入2019年，不止我国扩大禁烟区，澳门和新加坡也是同样实施更严格的禁烟条例。澳门甚至规定在赌场内除了特定的吸烟区以外一律禁烟。我希望我国政府也能够实施同样的条例，保护在赌场内的工作人员。但是在目前国内的政治气氛下，我也可以预见某些人必定故意把赌场内的禁烟政策种族化。
丁有康最后在半山芭监狱伏法的一幕掀起我不少回忆。两兄弟在监狱房内会谈时墙上竟然是挂着首相马哈迪的照片！对于老吉隆坡人来说，这个监狱是很多人小时候的活教材。五颜六色的壁画由一名狱友所绘；狱内住着犯人。每次经过父母必定“提点”顽皮不听话就会到那里住。
如今这个地方只剩下狱门，这块位于市中心的黄金地正在建造酒店、豪华公寓和商场。
马来西亚所谓的先进发展其实只是局限在硬体建设上，先进和高耸的建筑并未反映人们的先进思维。社会还在为废死纠缠不清、禁烟问题竟然还会引起反弹和上庭挑战政府的決定、人们每天还在谈论种族课题、硬体发展永远比保留历史更重要。这个国家要进步谈何容易？
文章来源：星洲日报／天马行空·作者：陈日佳·留英学者·2019.01.06