1岁Romeo跑车照超酷·耍帅表情神复制周杰伦 周杰伦（周董）趁着跨年期间，回老婆昆凌的娘家澳洲度假，每天带着儿女四处看，享受天伦之乐。他5日晚间更晒出儿子一系列“撩妹帅照”，站在跑车旁的帅气模样，简直和他一模一样，引来粉丝狂赞基因太强大！

（图：IG）

（澳洲6日讯）周杰伦（周董）趁着跨年期间，回老婆昆凌的娘家澳洲度假，每天带着儿女四处看，享受天伦之乐。他5日晚间更晒出儿子一系列“撩妹帅照”，站在跑车旁的帅气模样，简直和他一模一样，引来粉丝狂赞基因太强大！

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周董昨日在Instagram发文，同时晒出3张儿子Romeo的照片，更开玩笑模拟起儿子的撩妹台词，“Any pretty girl wants to take a ride？（有漂亮女孩想要搭便车吗？）”

照片中，年仅1岁多的Romeo戴着墨镜，头发全都梳向右侧，搭配衬衫和宽裤，十分嘻哈，再加上脸上的酷帅厌世表情，一手扶着旁边的红色敞篷跑车，让小小年纪的他，就浑身散发出巨星般的气势，萌翻众人。

照片曝光后，在网上掀起一阵热议，不少粉丝留言激赞，“太有型了”、“好潮喔”、“超级像周董”、“跟爸爸一样酷”、“高颜质基因”、“那个嘴巴酱子厌世可爱”。