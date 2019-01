1岁Romeo跑车照超酷·耍帅表情神复制周杰伦 周杰伦(周董)趁着跨年期间,回老婆昆凌的娘家澳洲度假,每天带着儿女四处看,享受天伦之乐。他5日晚间更晒出儿子一系列“撩妹帅照”,站在跑车旁的帅气模样,简直和他一模一样,引来粉丝狂赞基因太强大!

(澳洲6日讯)周杰伦(周董)趁着跨年期间,回老婆昆凌的娘家澳洲度假,每天带着儿女四处看,享受天伦之乐。他5日晚间更晒出儿子一系列“撩妹帅照”,站在跑车旁的帅气模样,简直和他一模一样,引来粉丝狂赞基因太强大!

周董昨日在Instagram发文,同时晒出3张儿子Romeo的照片,更开玩笑模拟起儿子的撩妹台词,“Any pretty girl wants to take a ride?(有漂亮女孩想要搭便车吗?)”

照片中,年仅1岁多的Romeo戴着墨镜,头发全都梳向右侧,搭配衬衫和宽裤,十分嘻哈,再加上脸上的酷帅厌世表情,一手扶着旁边的红色敞篷跑车,让小小年纪的他,就浑身散发出巨星般的气势,萌翻众人。

照片曝光后,在网上掀起一阵热议,不少粉丝留言激赞,“太有型了”、“好潮喔”、“超级像周董”、“跟爸爸一样酷”、“高颜质基因”、“那个嘴巴酱子厌世可爱”。