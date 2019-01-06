国防部长儿涉吸毒被捕‧末沙布：交当局依法处置 莫哈末沙布今晚在其脸书贴文证实儿子涉吸毒被捕。他说，他已接到警方通知，指其儿子阿末赛夫伊斯兰莫哈末被捕。

（吉隆坡5日讯）国防部长莫哈末沙布的31岁儿子，因涉吸毒而遭警方逮捕。

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莫哈末沙布今晚在其脸书贴文证实儿子涉吸毒被捕。他说，他已接到警方通知，指其儿子阿末赛夫伊斯兰莫哈末被捕。

他表示，随著儿子被捕，他和家人全面交由当局依据现有法律采取行动。

“我儿子和其他人的儿子一样，也受到法律约束。”

泡夜店遇取缔 尿检不过关

莫哈末沙布的儿子是今天凌晨在一间夜店遇上警方取缔，结果因吸食大麻，当场被捕。另一名33岁的男子也一样因尿检不过关被捕。

警方是于今天凌晨12时30分，在安邦路一间夜店展开联合行动时，在检查55名女子和46名男子后，发现他们尿检呈阳性，因此逮捕他们助查。

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吉隆坡副总警长拿督再努丁证实此事，警方目前援引1952年危险毒品法令第15（1）（a）条文展开调查。

到金马警区了解详情

莫哈末沙布的助理阿兹哈早前向《今日自由大马》证实此事，并透露莫哈末沙布已在金马警区总部向警方了解详情。

他说：“在法律面前，除非被证明有罪，否则是无辜的。”

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他也强调，部长承诺允许适当的法律渠道来处理儿子的案件。

另据《透视大马》报道，末沙布和夫人育有2男2女共4名孩子，阿末赛夫伊斯兰莫哈末排行第三，也是最大的儿子。

获准保释外出

另外，再努丁指出，莫哈末沙布的儿子和其友人，已于今日傍晚6时获得警方批准保释外出。

“虽然两人已获释，但警方仍会继续调查这起毒品案件。”