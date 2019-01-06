求助录像疯传‧印尼盼马救3人质 印尼驻斗湖领事馆希望大马政府及人质的雇主等有关方面采取行动，解救去年在沙巴东部保安区水域被菲律宾南部武装组织掳走的3名印尼渔民。

（沙巴‧斗湖5日讯）印尼驻斗湖领事馆希望大马政府及人质的雇主等有关方面采取行动，解救去年在沙巴东部保安区水域被菲律宾南部武装组织掳走的3名印尼渔民。

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印尼驻斗湖领事苏利迪佐是在一段印尼人质在鎗头威胁下，蹲坐坑洞哭著求助的13秒录像被疯传后，透过《马新社》向大马政府发出呼吁。

“我们交给大马政府去想办法（救人质）。”

录像中求助的人质三苏沙谷尼（舵手，40岁）于去年9月在仙本那加雅岛海域，和同伴乌斯曼尤索夫（30岁）遭阿布沙耶夫恐怖组织绑架。

画面上可见三苏被2名只看到下半身，穿著迷彩裤的男子用鎗指著头部，哭著求救。菲律宾当地消息指出，绑匪把这段录像传送给人质雇主即渔船船主，以索取赎金。

苏利迪佐表示，印尼政府认为绑匪拍下这段录像的目的，显然是要引起注意，以便赎金可尽快到手。

去年，沙巴警方证实绑匪向乌斯曼和三苏家属索讨400令吉赎金。乌斯曼在被绑架的3个月后，即12月5日趁著绑匪不留意，成功逃到霍洛岛东北方的卢乌克向当地村民求救，并已回到印尼。

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指挥官：录像是真的

另一方面，沙巴东部保安指挥区指挥官拿督哈扎尼证实录像是真的。

除了三苏之外，专为赎金而绑架的阿布沙耶夫组织的手上还有1名大马籍和2名印尼籍人质。这3个人质是去年12月6日在京那巴当岸飞马礁水域捕鱼时被掳走。