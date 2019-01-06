沙东指挥区更新通缉名单‧18人中7新面孔涉越境绑架 （沙巴‧拿笃6日讯）沙巴东部特安保安指挥区星期日上午发布2019年最新通缉18人名单，当中包括7张新面孔涉及最近多宗越境绑架。

沙巴东部安全指挥区发布涉及越境绑保18人通缉名单，当中7人（黄框）为新面孔。

（沙巴‧拿笃6日讯）沙巴东部特安保安指挥区（Esscom）星期日上午发布2019年最新通缉18人名单涉及越境绑架案，当中包括7张新面孔。

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沙东指挥区拿督哈查尼发表文告指出，相信這这18名外国人可以协助调查过去多年在沙巴东部特別安全区（Esszone）的越境罪案。

“经过我们调查及与菲律宾保安部队查证和交换情报，我们深信这些人在过去涉及越境犯罪。”

7名新通缉者为：Salip Mura, Sibih Pisih, Titing Alihasan @ Iyot Panday, Roger Saji, Long Sahirin, Jul Aksan Abdurajan @ Halimaw dan Ben Tatoh.

哈查尼说，2016年1月至今，沙东指挥区共通缉45人，当中29人被歼灭或是被菲军方逮捕。

任何人知道这些人的情报，可通知沙东指挥区以便采取行动，共同保护沙巴东部安全。知情者可联络沙东指挥区行动室，电话号码：089-863181或是 WhatsApp至 019-230 5909，或是通知邻近警局。