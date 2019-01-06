魏家祥：拉曼技职学院‧“不会用来培养政党人才” “虽然马华已经成为反对党，但在不同的年代，马华对教育都会有所承担，我们希望看到拉曼技职学院课程的优质化。”

魏家祥（右三）在众嘉宾的陪同见证下，颁发最佳年度学生奖项予谭维丰（左三）。左一起为何启文及姚伟豪；右起为蔡添寿及陈清凉。（图：星洲日报）

（吉隆坡5日讯）马华总会长拿督斯里魏家祥说，马华并不会使用拉曼技职学院（VTAR）作为培养政党人才的平台，毕业生的政治倾向从来不是该学院办学的宗旨。

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“虽然马华已经成为反对党，但在不同的年代，马华对教育都会有所承担，我们希望看到拉曼技职学院课程的优质化。

“尤其，马来西亚正需要熟练工人，包括半专业的管理人才，以在未来面对全球竞争，而拉曼技职学院也致力提升技术培训和能力，打造更多优秀技职人才。”

魏家祥今日在拉曼技职学院第22届毕业典礼上致词时指出，技职教育在协助中小企业发展程度上发挥很大的作用，目前，我国在培养技职和熟练工领域仍属于起步阶段。

他认为，学习一门手艺可自我提升，拥有经济能力，以及与全球并驾齐驱的竞争力。这样，才不容易随波逐流或遭淘汰。

他希望拉曼技职学院的毕业生能够树立好榜样。

不容政治报复牺牲教育

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魏家祥在毕业典礼后发文告说，教育是伟大且神圣的使命，绝不能因为政治报复而牺牲下一代的教育。

“虽然马华已是在野党，但我们仍然会积极探讨更多关于技职课程的内容，让年轻人能够与时并进，与物联网和人工智能（AI）等新科技接轨。”

他也祝贺284名拉曼技职学院第22届毕业生顺利完成学业，当中包括华裔、巫裔和印裔。

他说，在与毕业生们交谈中，他发现有不少学生已经找到工作，甚至有人在还没毕业就得到工作机会，值得激赏。

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“这展现出就业市场都需要大量曾接受技职培训的毕业生。”

他说，马华所设立的拉曼技职学院，不问肤色及不分政党，持续不断为国家培育优秀人才。

284学生毕业

“我们不一样！”（V Are Different）。拉曼技职学院共284名毕业生今日披上毕业袍，手握毕业文凭，并在家长们的见证下光荣毕业。

拉曼技职学院执行长陈清凉一开始致词时，先以国家政权变天为由，向在座嘉宾阐述马华总会长魏家祥担任反对党角色的重要，华裔需要他为人民发声。

随后，她更以拉曼技职学院有99%都是华裔子弟的现象，告诉在座毕业生们要继续支持反对党（马华）。

她指出，许多企业向该学院表示有意合作共办课程，并为栽培技职人才做出努力，这也证明该学院已经受到各领域的信任和肯定；对此，拉曼技职学院无任欢迎。

她说，该学院今年也增设电子文凭课程，目前已经和拉曼大学洽谈，探究是否能与拉曼大学的课程接轨。

她表示，90%的拉曼技职学院学生在毕业前就已经获得工作，有些则是在小型职业展览会中面试成功，有者薪水更达4000令吉，这是好现象。

她指出，该学院秉持爱心教育的方式，注重学生的纪律和品格。

出席者包括拉曼技职学院董事会主席拿督姚伟豪、董事拿督何启文及蔡添寿。