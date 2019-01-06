前女舞蹈家路见不平‧追拍家暴男被刺死 一名前芭蕾舞舞蹈家目击一起街头攻击事件，因而尾随攻击者，并用手机拍下攻击者的录像，却被攻击者发觉，将她刺死。

（美国‧旧金山5日讯）一名前芭蕾舞舞蹈家目击一起街头攻击事件，因而尾随攻击者，并用手机拍下攻击者的录像，却被攻击者发觉，将她刺死。

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这是旧金山今年的新一起凶杀案，于本周三发生在田德隆区。

61岁的女舞蹈家苏莉兹曾一度走红，但后来染上毒瘾，与家人分离，曾在公园露宿，后来终于在田德隆区找到一个公寓。

最近她终于下定决心，结束她的麻烦生活，离开旧金山，搬到佛罗里达，与家人重聚。

2日上午11时40分，她在田德隆公寓住所门外目击到一起街头家暴事件，一名男子殴打一名女子，她于是打电话报警。

报警之后，她又决定，跟著那名家暴男子，并用手机拍下他的录像。

但那男子发觉被人跟踪和拍照，于是用刀刺伤苏莉兹的头部。她被送到市总医院时，证实已经伤重死亡。

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杀人的是49岁的芬奇，警方在当晚已经逮捕他，他被控谋杀和使用致命武器攻击他人罪。