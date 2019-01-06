马新领空领海课题‧赛富丁后日赴狮城谈判 外交部长拿督赛富丁披露，他将于下星期二赴新加坡，与该国外交部长维文等人就大马与新加坡之间的领空及领海课题进行谈判。

赛富丁(中)与太太拿汀诺琳(右)探访洗肾中心的病人，并赠送水果礼篮慰问。（图：星洲日报）

（彭亨‧关丹5日讯）外交部长拿督赛富丁披露，他将于下星期二赴新加坡，与该国外交部长维文等人就大马与新加坡之间的领空及领海课题进行谈判。

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“马来西亚政府与新加坡交通部都正在为领空课题谈判，马新两国官员在下星期一会在新加坡进行讨论，而我将于隔天赴新加坡与该国外长见面。我相信这些课题可以尽快并通过良好的方式，获得解决。”

即将谈判 无需再抗议

他说，由于马新在过去已针对这些课题互相发出抗议信函，因此他认为外交部已经没有必要继续发函抗议，因为两国即将进行谈判。

赛富丁今午在关丹访问伊斯兰及马来习俗理事会（MUIP）洗肾中心后，在新闻发布会上受询时表示，我国的焦点及建议是要求新加坡停止通过启用实里达机场的仪表着陆系统（ILS），而进入我国巴西古当柔佛港口上空的领空。

“他们尚有其他航线选择，我们建议新加坡使用其他方向的航线于实里达机场着陆。”

建议改方向降实里达机场

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他表示，要在实里达机场着陆的飞机，可以通过新加坡方向，而不必取道巴西古当方向，因为这将妨碍大马领空内的航线，如果新加坡也同意了，那么问题就解决了。

他也表示，新加坡单方面宣布着陆实里达机场航线必须经过巴西古当，而巴西古当是大马领空，新国不曾与大马商讨过，因此才产生争议。至于该国建实里达机场的计划，是新加坡的权力，但牵涉大马领空的问题，就必须尽快解决。

他说，这次他与新加坡外长商谈重点总共有4项，分别是着陆实里达机场的航线课题，与之关系紧密的马新领空管理课题（1974年起交新加坡控制的柔佛州南部领空控制权）、马新领海课题，以及重新协商马新水供合约课题。

“我们会制定一个时间线，确保这些谈判可以分阶段进行与顺利解决。”

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苏丹政治动乱

劝留学生撤离

赛富丁强调，大马政府未曾因为非洲苏丹共和国最近发生的政治动乱，而发出劝告予当地大马留学生及其他大马国民撤离该国。

“根据我们接获的报告，苏丹当地的情况仍然受到控制。只是最近刚巧该国某些大学在放假，一些大马学生逐回国度假，并非受到大马政府指示而撤离苏丹，人民勿误会而感到恐慌。”

他披露，目前逗留在苏丹的留学生及大马国民大约150人，而刚巧因为大学放假而回国度假的大马学生人数不多，而且在动乱爆发前早已计划回国度假。