拉菲兹提醒哈迪‧勿“圣化”朝圣局过失 公正党副主席拉菲兹提醒伊斯兰党主席拿督斯里哈迪阿旺，朝圣基金局面临亏损是不争的事实，因此勿以宗教之名继续为朝圣基金局管理层的过失进行“圣化”。

（吉隆坡5日讯）公正党副主席拉菲兹提醒伊斯兰党主席拿督斯里哈迪阿旺，朝圣基金局面临亏损是不争的事实，因此勿以宗教之名继续为朝圣基金局管理层的过失进行“圣化”。

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拉菲兹今日在脸书撰文指出，哈迪上个月前往伦敦参加对话会活动时指出，朝圣基金局的丑闻是有心人士企图用来破坏伊斯兰形象的伎俩。

他指出，自己从2013年首次担任国会议员开始，就不断揭发朝圣基金局的各种弊端，包括揭露朝圣基金局数百亿令吉的投资亏损。

隐瞒5.5亿投资亏损

他表示，普华永道会计事务所发布的详细审计报告清楚显示，朝圣基金局隐瞒了5亿4900万令吉的投资亏损，并制造盈利的假象，以便能够继续派发股息给会员。此外，审计报告也揭露，朝圣基金局透过出售伊斯兰银行股权赚区的5亿3300万令吉，也是“凭空创造”出来的盈利。

“不仅如此，朝圣基金局声称透过子公司赚取的4亿3600万令吉；然而，截至2018年9月30日为止，有关盈利仍未注入朝圣基金局，也意味着朝圣基金局所谓的盈利并不存在。”

拉菲兹表示，朝圣基金局近10年来大力投资购买子公司，包括投资面包厂、TH重型工程石油工程公司、科技公司等等。

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“这是朝圣基金局投资模式的改变，即投资购买股票而不参与管理业务，以创建直接参与业务的子公司。”

拉菲兹举例，在TH重型工程的投资中，朝圣基金局以各种方式向该公司注入超过6亿令吉，根据金融条例，这些投资的贬值必须被计算在内，以反映最新的价值。

他指出，倘若朝圣基金局所投资的6亿令吉不能产生收入且基金无法收回，那么投资价值将变为零，投资6亿令吉的金额应记录为投资亏损；不过，朝圣基金局却没有按照规则，将这些投资的贬值计算在内，也显示出该局企图隐瞒亏损，以免被人指责不擅财务管理。

亏损仍派息如金字塔计划

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他指朝圣基金局在亏损的情况下，仍能支付股息予会员，主因是透过新会员缴纳的资金所得，这项措施犹如金字塔计划的方式，最终将出现崩溃的情况。

拉菲兹表示，伊党自称为捍卫伊斯兰的政党，理应对朝圣基金局的滥权感到担心；不过，哈迪没有紧盯朝圣基金局的行为，反而玩弄政治和种族情绪，是极为不负责任的行为。