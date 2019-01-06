从狮城实里达机场起飞‧又一飞机飞越巴西古当 根据航班追踪网站Flight Radar24，今午2时20分再有一架达索猎鹰50机型私人飞机，从新加坡实里达机场起飞，往北飞行至巴西古当上空。

（柔佛‧新山5日讯）根据航班追踪网站Flight Radar24，今午2时20分再有一架达索猎鹰50机型私人飞机，从新加坡实里达机场起飞，往北飞行至巴西古当上空。

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根据《每日新闻》报道，上述私人飞机从新加坡实里达机场起飞后在新加坡海域盘旋，并且飞入巴西古当上空，飞行高度介于2377米至3048米。

报道指出，该报记者今早11时起观察上述航班追踪网站的飞行记录，发现一架飞机于下午1时50分在新加坡实里达机场起飞，并接近巴西古当飞行管制区上空1828米处。

该报引述当地居民诺沙飞沙烈（29岁），他虽然并未亲眼所见，但是听闻朋友曾经看到每5至10分钟就有飞机低空飞过巴西古当，而且飞机引擎声量很大。

大马民航局（CAAM）已于去年12月25日发布“飞行员通知”（NOTAM），以“军事用途”为由，宣布将从今年1月2日起，在巴西古当上空设立永久性的飞行管制区。