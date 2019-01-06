学者：促做好军事斗争准备‧习训令具备战意义 中国国家主席习近平周五在中央军委军事工作会议上向军方将领强调，军队要做好“军事斗争准备”。习近平亦连续第二年签署中央军委命令，向全军发出开训动员令。

（中国‧北京／台北5日讯）中国国家主席习近平周五在中央军委军事工作会议上向军方将领强调，军队要做好“军事斗争准备”。习近平亦连续第二年签署中央军委命令，向全军发出开训动员令。

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无独有偶，习近平3天前在《告台湾同胞书》40周年纪念会上高调宣称，不会放弃使用武力解决台湾问题。有评论认为，习近平的表述具有一定的备战意义。

据路透社报道，面对中国的武统威胁，台湾总统蔡英文周六呼吁国际社会，协助捍卫台湾的民主和生活方式。

据港媒报道，中央军委军事工作会议周五在北京召开，中共总书记兼中央军委主席习近平在会上强调，当今世界正面临百年未有之大变局，各种难以预料的风险挑战增多，全军要“扎扎实实做好军事斗争准备各项工作”，“以坚定意志品质、灵活战略策略、有力军事行动，坚决维护国家主权、安全、发展利益”

习近平还具体地指出，要深化战争和作战筹划，确保一旦有事能快速有效应对。

周五的军事工作会议格外引起关注，因为就在1月2日，习近平在《告台湾同胞书》40周年纪念大会上表明“祖国必须统一，也必然统一”，大陆“不承诺放弃使用武力”。

路透社报道，蔡英文周六与外国媒体的茶叙时说：“我们希望国际社会认真看待这件事，并能发声支持且帮助我们。”

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对习近平提出的“一国两制”台湾方案，蔡英文周六再度表示，台湾不会接受中国“一国两制”的政治安排，强调所有涉及两岸的协商，都必须透过政府对政府。

蔡盼各党勿再提“九二共识”

蔡英文说，九二共识这样的名词已经被北京定义为“一国两制”，不再有模糊的空间，台湾面对国际社会，应该要送出一致、清楚的讯息。她期待台湾所有政党，都应该清楚说出“我们拒绝一国两制”，说出人民的心声，不要打折扣，不要再讲“九二共识”。

她也敦促北京当局正确了解台湾人民的想法，并说政治霸凌等行为对两岸关系没有任何助益。

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朱立伦：有九二共识才能交流

而法新社报道，蔡英文警告，中国拒绝与台湾民选政府谈判，是它“刻意行动”的一部份，目的在破坏台湾的民主。

她强调，无论是她的政府或任何负责任的台湾政治人物，都不可能接受习近平的这番谈话，而“不背叛台湾人民的托付与意志”。

被指会在明年总统大选中代表国民党挑战蔡英文的吴敦义，今日出席活动时指出，“九二共识”是1992年两岸两会的互相换文本，浓缩成35字就是：“两岸都坚持一个中国的原则，但是对于它的涵义，双方同意用口头声明方式各自表达”，实际内涵就是“一中各表”，习近平的说法有问题，但蔡英文否定的态度样是有问题。

至于已表态有意出选2020总统大位的朱立伦，则现身中国的央视纪录片，声称“九二共识”是一个重要的基础、重要的里程碑。就是因为从“九二共识”开始，两岸才可以进行交流，相互走向和平。