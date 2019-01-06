阿都拉昔：区部主席“钱不够用”‧“土团财困影响服务” 他说，多位区部主席已经向他诉苦，纷纷说“钱不够用”。

阿都拉昔（左四）在机场获得支持者“英雄式”的欢迎，左三为卡玛鲁丁。（图：星洲日报）

（吉兰丹‧哥打峇鲁5日讯）土团党副主席丹斯里阿都拉昔坦承，该党在全国各地都面对财务问题，影响了他们为民服务的效率。

广告

他说，多位区部主席已经向他诉苦，纷纷说“钱不够用”。

阿都拉昔较早前在土团党全国代表大会里建议，政党理应使用政府职权来分发资源和项目给区部主席，以让他们能用尽手段赢得选举，结果遭到非议，包括首相兼土团党主席敦马哈迪也拒绝这项建议。

促唱反调者认清现实

他今天因此促请那些和他唱反调的人，最好认清现实，土团党确实没有钱。

“我们要脚踏实地，如果没钱就说没钱，面对社会，我们怎么能节省？而且，我们的斗争目标是对的！多位区部主席告诉我，他们缺钱用，我不过是在大会里传达他们的心声。我不要发生在前朝政府的事，重演在我们身上。”

阿都拉昔也是丹州土团党哥打峇鲁区部主席，他今天飞抵哥打峇鲁苏丹依斯迈布特拉机场时，获得该党丹州主席拿督卡玛鲁丁率领大约100名党领袖及党员到场迎接和为他庆生。

广告

他说，他还来不及把他的建议说得更加仔细就遭围攻。

“人家指责我搞朋党，我想说的是，大家都往坏的一面去想，事实上，我和我的伙伴都不是这样的人！”

他强调，他的建议其实有根有据，但却没有机会把话说清楚，事实上，他备有一本“计划书”，现在，他只能等到这些反对的声浪平息后才能走下一步。

另一方面，卡玛鲁丁表示丹州土团党支持阿都拉昔的立场，因为丹州土团党领袖也面对财务问题。