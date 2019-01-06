英国陆军募兵锁定“雪花”族 英国陆军短缺，现正四出募兵，并使出奇招向自恋、自拍成瘾的千禧（2000）世代以及拥有玻璃心的“雪花”（snowflakes）族招手。

（图：互联网）

（伦敦5日讯）英国陆军短缺，现正四出募兵，并使出奇招向自恋、自拍成瘾的千禧（2000）世代以及拥有玻璃心的“雪花”（snowflakes）族招手。

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军方在新一年推出一系列宣传影片，瞄准16至25岁的年轻人，包括千禧世代、被指如雪花般脆弱的“雪花”族、自拍狂、课室小丑、沉迷玩电话的“丧尸”等招手，打破过往严肃的募兵方式，希望更贴近年轻人心意。

募兵海报和电视宣传影片的标题是“你们的军队需要你”，指社会不接受的年轻人陋习，却可变为从军的原动力。宣传影片针对整天躲在家玩电脑的宅男说：“这显示出耐力和奉献精神。”影片的旁白还说：“耐力。别低估了。”

对于喜爱自拍的青年，宣传海报写道“军队需要你的自信”。对于“雪花”族，海报写道“军队需要你的同情心”，对于沉迷玩电话的“丧尸”，宣传海报则说“军队需要你的专注”。