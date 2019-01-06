霍普曼杯网球赛‧瑞士力退德国‧费德勒三夺冠军 在首先进行的男单比赛中，费德勒以6比4和6比2战胜表现急躁的兹沃列夫，为瑞士先拿一分。

由费德勒、本西奇组成的瑞士以2比1险胜德国，连续两年捧走霍普曼杯。（图：法新社）

（澳洲‧悉尼6日讯）5日在澳洲珀斯举行的霍普曼杯决赛中，由费德勒、本西奇组成的瑞士以2比1险胜由兹沃列夫、科贝尔搭档出战的德国队，继上届后再度在决赛中击败对手，连续两年捧走霍普曼杯。费德勒也成为史上第一个三度赢得霍普曼杯的运动员。

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在首先进行的男单比赛中，费德勒以6比4和6比2战胜表现急躁的兹沃列夫，为瑞士先拿一分。比赛中费德勒展示出瑞士钟表般的精确性，在第一盘的发球局中只失两分，给德国人施加了巨大压力。兹沃列夫则报以一些极具威力的发球，有7次发球直接得分，但在第十局被费德勒赢得关键破发，先失一盘。

第二盘，兹沃列夫加强了攻势，但费德勒轻易抵挡住了德国人的进攻，并发挥出其标志性的反手击球优势，最终拿下比赛，报了去年在伦敦输给兹沃列夫的一箭之仇。

在接下来的女单比赛中，科贝尔以6比4和7比6（6）击败本西奇，为德国扳回一分。首盘，科贝尔开局就两破对手发球局，本西奇也回敬了一个破发，但仍不敌状态大勇的科贝尔，以4比6先失一盘。第二盘，本西奇又是被科贝尔先破发球局，此后瑞士人反攻得手。在“抢七”大战中，科贝尔发挥出正手优势，拿下她的第三个赛点，惊险获胜。

在关键的混双比赛中，瑞士先以4比0轻取首盘，接着德国人以4比1扳回一盘，赛场气氛进入高潮。双方在决胜盘打得难分难解，结果瑞士技高一筹，以4比3（4）获得最终胜利。

赛后本西奇致辞时说，自己实在太喜欢霍普曼杯，恨不得每周都打霍普曼杯，引得全场开怀大笑。费德勒则在获奖感言中提到他在西澳开心的旅行经历，并感谢本西奇的出色表现，希望以后继续合作。

兹沃列夫则与费德勒开起了玩笑，他说：“你都这岁数了也不让我们年轻人赢一次霍普曼杯。”引得全场笑声一片。（新华社）