陈绍安‧让领拨款的单位自行“购物” 看来，唯有架设开放且透明的报价平台，好让全民监控政府承包商，才有可能解决无良承包商中饱私囊、榨干拨款的问题。

看来，唯有架设开放且透明的报价平台，好让全民监控政府承包商，才有可能解决无良承包商中饱私囊、榨干拨款的问题。

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价格开放且透明的网购市场，这些年来已彻底击溃调高物价之后，高挂“大减价”告示牌误导消费人，以此刺激营业额的商业行为。

但是，变相索佣金或索回扣，或以高额盈利从政府拨款中牟利的承包商们，至今未受开放且透明的网络平台监控，因此仍可肆无忌惮的台底作业，而且都还觉得合情合理。政府拨款，不拿白不拿！

这样的事情，其实已经持续几十年。这类承包商特别精明，人脉宽广且无孔不入，除了学校单位还包括很多青年组织、慈善团体等非政府组织都曾中招。

一些部门甚至出现莫明奇妙的代理人，专向需要拨款者“伸援手”，代价是申得拨款之后要分他们一笔，否则免谈。

即连涉及民生的发展项目，一样成为这类承包商的目标，结果当然是一条小路和几个沟渠动轧都要数十万令吉，最后竣工还可能货不对版，偷工减料都属平常事。

这些无良承包商，由始至终不在自由市场上作业，所以都不会遵守自由市场的游戏规则，所谓以量制价以维持市场平衡的经济术语，对他们来说都是必须去除的障碍，他们只要继续靠关系、靠人脉，就可继续为所欲为。

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教育拨款被索回扣、被硬抽佣，涉及单位负责人最后挺身解释为“扣除承包商所应得的盈利”……这听来难免让人错愕不已，不论怎解释都难以自圆其说，由始至终都还只是在重演过去，很多董家协组织依旧无可奈何。倘不接受，可能连基本拨款都争不到了。

情况看来，社会经济趋向电子化、网络化之后，市场全球化尤其网购把以量制价以维持市场平衡的市场推向极致之后，普通老百姓要比需要拨款的单位好命、幸福得多了。

犹记得上一个年代，逛超级市场常有大字报标明大减价，减幅从30%到50%不等，尤其服装部门一减可达70%甚至80%，睁眼看清楚大减之后的价钱，依旧不便宜，要30到50令吉不等。

意即：商家自称的未减之前的“实价”，竟然高达150至200令吉，但也唯有识货的消费人，才能一眼辨别所谓大减价，究竟是真减还是假减。

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如此大减价，让人纳闷之极。

除了抬高价钱之后再喊减，另一波大减价潮则是随中国货大量批入大马之后掀起，这类大减价一样先把价钱订高一些，所标明原价一般30至50令吉，“大减”到来一件衬衫价格可低至10至20令吉。

这样的“大减价”也很奇怪，“大减”之后的价钱确实很便宜，但有上Shopee、淘宝等购物网站者皆知，这也没有实际减了甚么大价，因为货色本就劣质，所以才会特别便宜，同样货色从淘宝订回来加上邮费，可能要比高喊“大减价”的实体店还便宜许多。

事实证明，抬高物价之后再高挂“大减价”告示牌的促销手法，在这个年代越来越不管用了。大量入口劣质货色高喊大减价、大抛售做法，都会让人觉得“出千”，即使政府没取缔，绝大多数新生代消费人都可一眼看穿，尤其网购已成新潮流的这个年代，上网对比同一货色，实价就已“脱裤见人”。

显见，开放且透明本身就是利器，就已足以自动形成监控市场、控制物价的机制。

突然天马行空想一下：把所有承包商都想像成一件件商品，把所有领得政府拨款的单位，都想像成自由市场上的消费人，如此消费人（领得拨款者）就可自由选购想要的商品（承包商），这不就超级痛快、超级爽吗？

但是，这要先强制所有涉及政府拨款工程的承包商，都必须在开放且透明的网络平台上竞争，包括必须在开放且透明的平台上报价，好让所有领得拨款的单位，都可在同一平台上和几个特定或指定承包商“交昜”。

这等交易方式，应该就可以形成自我监控机制，大可告别索佣金、索回扣等问题，大快人心啊！

当然，如此想法，太过天马行空，政府看来也听不进耳的了。

（作者为本报吉打州采访主任）