世界大伯公节‧5月2起北海举行 尤宝益说，大伯公节于2007年起源于砂拉越诗巫，如今已逐步迈向世界。

孙意志（前排左一）为探索威省区福德文化活动挥旗，其旁为尤宝益。（图：星洲日报）

（槟城‧北海5日讯）北海甘光汝福德祠理事会为配合将在5月2日举办的第11届世界大伯公节，今早由庆典工委会同人一连两天到威省各区福德正神大伯公庙拜访交流并广发请柬。

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该祠主席尤宝益今早陪行政议员孙意志为探索威省区福德文化活动挥旗时也说，11天的世界大伯公节庆典从5月2至12日举行，包括举办祈福醮会、万岁宴、捐血嘉年华、慈善义骑‧义跑及民俗文化表演，最后3天迎接世界各地嘉宾参与迎宾宴、参献礼及巡境大游行，还有联谊会会议及大伯公节5000人特大型晚宴。

大伯公节起源于诗巫

尤宝益说，大伯公节于2007年起源于砂拉越诗巫，如今已逐步迈向世界。

该祠将在本月13日到访槟城宝福社，与世界大伯公节联谊会副主席拿督陈来福所召集的槟岛区福德正神庙理事代表交流及发请柬。

他说，今早推动的“探索福德文化交流会”，意义在于探索及凝聚全威省的福德文化，进而发掘威省区超过百年历史的福德正神庙的故事，让福德文化源远流长及更具价值。

他说，该祠同人在世界大伯公节联谊会推动小组的协助与安排下，已到访过沙巴、砂拉越、汶莱、印尼、台湾、中国及西马各地发请柬。

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孙意志：发扬大伯公文化

孙意志说，大伯公节不仅能团结各地伯公庙同人，也能推广大伯公文化，将宗教信仰和文化发扬光大。

他说，该祠也已致函给槟首长和槟州行政议员杨顺兴，希望州政府大力支持大伯公节庆。