“城更计划”有眉目了‧祖莱达：探讨修改条文 祖莱达说，该部会探讨相关条文，一旦完成便可在国会上寻求通过，而她也同意为老旧的房子进行城市更新计划。

佳日星（第二排右）陪祖莱达（前排右起）和曹观友等参观发展计划的模型。（图：星洲日报）

（槟城5日讯）槟州政府多次提及要进行“城市更新计划”，但碍于法律约束而迟迟无法推行，而房屋及地方政府部长祖莱达这次访槟捎来佳音，指此事涉及的法律需修改关于分层地契的条文即可。

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祖莱达说，该部会探讨相关条文，一旦完成便可在国会上寻求通过，而她也同意为老旧的房子进行城市更新计划。

她今日到槟城国际会展中心为槟城产业高峰会2019开幕后，在新闻发布会上发言。

槟州有一些早在三四十年前完工的政府组屋，已年久失修，生活环境也有待改善。

因此，州政府希望通过城更计划，拆除“老化”的组屋，在原地重建新组屋，让居民有更舒适的生活环境。

后日推介房策助B40购屋

祖莱达说，该部将在1月8日推介国家房屋政策，协助B40群体更有能力购屋，或许可推行先租后售计划，而国家银行也有意要方便购屋者的房贷申请。

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“我们计划在未来10年在全马提供100万间可负担房屋，即每年10万间（包括销售滞销单位），家庭收入3000令吉者可购买最高30万令吉的可负担房屋，而家庭收入3000至5000令吉者则可以选购30万至50万令吉的房屋。”

建议槟岛专注发展旅业

祖莱达建议，槟岛可专注发展旅游业，而州内的屋业发展可迁至威省，毕竟很多外国人知道槟城，却不知道马来西亚。

“我观察到槟岛的高楼发展密集，所以才这么建议，让槟岛专注发展旅游项目，包括医疗旅游和工业。”

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佳日星：需先解决联邦法律问题

槟州地方政府、房屋、城乡规划委员会主席佳日星说，槟州政府早已成立城市更新委员会，着手处理城更计划事宜，唯在州法律顾问劝告下，需先解决联邦法律的问题，因此计划还无法展开。

佳日星（右一）、祖莱达（左起）和曹观友与相关单位代表召开闭门会议，讨论发展商面对的问题。

曹观友：探讨发展商所缴费用

槟首长曹观友致词时说，今日他没有好消息宣布，但他已指示佳日星去探讨发展商所需缴付的各项费用及献金数额，结果是增或减，则还不晓得。

“我们对发展商定下非常重的发展费用，要在槟城发展计划并不容易，但还是有外州的发展商来槟发展。”

他说，发展商反映他们面对沉重的发展费用及献金负担，而一些民众则揶揄行动党（DAP）是亲发展商的“Developer Action Party”，然而在建设国家的同时，是需要全民受惠，而非部份民众得益的。