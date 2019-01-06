油价恢复每周更新机制．降价前夕油站空荡荡 本月5日起至11日燃油价格下降，市民纷纷拍手叫好，也认为每周更新价格机制十分公允。

燃油跌价前夕，前来油站添油的市民寥寥无几， 一眼望去油站冷冷清清。（图：星洲日报）

（雪兰莪．八打灵再也5日讯）本月5日起至11日燃油价格下降，市民纷纷拍手叫好，也认为每周更新价格机制十分公允。

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然而，跌价前夕，不少油站 异常冷清，前来添油的市民屈指可 数。油站业者则表示，每周报价机 制可令业者蒙上亏损，不过他们认 为这已是政府为照顾市民而做出的 上上之策，因此他们将会极力配 合。

财政部长林冠英宣布从1月5 日起至11日，RON97燃油价格从 原有的每公升2令吉50仙下降至2 令吉23仙；RON95价格则从原有 的每公升2令吉20仙下降至每公升 1令吉93仙。至于柴油价格从每公 升2令吉18仙降至2令吉零4仙。

林冠英发表的文告也指出， 国内燃油价格将采用每周报价的机制。

傍晚时分，油站人烟稀少，相信市民是等隔日燃油跌价后才来添油。（图：星洲日报）

业者：每月调价较合适

《大都会》社区报记者趁燃油跌价前夕走访灵 市17区、SS2及东南亚花园一带的油站， 发现前来添油的市民寥寥无几，油站空空荡荡，鲜少市民 前来添油。

受访的油站业者指出，昨日傍晚时分起，前来打油 的市民减少近50%，相信大部份市民皆是知道隔日燃油跌 价，因此决定隔日才来添油。

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“跌价前夕前来添油的市民多数选择少许的添油 费，以足够让交通工具行驶回家，待隔日燃油跌价后，他 们会再度光临油站，添满车内的油箱。”

业者披露，每周重新调整油价的机制可令他们蒙上些 许亏损。

“我们已先行以原价购入燃油，若是价格上涨，市 民就会趁着上涨前前来添油；若是下降，市民就会趁着下 降后才来添油，我们不希望出现高价购买，低价售出的现 象，这对我们有少许不利。”

亦有业者认为，每月公布新油价的机制比每周公布更 为适合，如此一来业者面对的亏损将会减少许多。

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受访的民众指出，燃油跌价对他们而言是个天大的好消息。（图：星洲日报）

市民：新机制公允

受访的市民指出，他们皆会待隔日燃油跌价后， 才会前来油站添油。

不过亦有部份民众在记者告知之下，才知悉燃油跌价 的消息，并当场决定在隔日才前来添油。

他们表示，政府将根据自动定价机制和国际油价走 势，每周重新调整油价的机制非常公允。

油站业者指出，每周调整油价机制将让他们亏损，惟他们相信这是政府为了平衡各方利益而作出的决策，因此将会极力配合。（图：星洲日报）

谢先生（油站业者）：面对亏损仍配合政策

“数日前，社交媒体已经广传燃油跌价的消 息，惟那还不是可靠消息。随着政府在1月4日正 式发表文告指燃油跌价后，前来添油的市民少之 又少，尤其是傍晚时刻。我相信市民皆是等到隔 日油价下降后，才前来添油，这属人之常情。

在每周更新燃油价格的机制下，我们会面对 亏损，不过我们要以大局为重，我认为政府此举 是在照顾及体恤市民。身为油站业者，我们将会 配合政府的决策。”

卢先生（油站业者）：添油人数大量减少

“政府宣布隔日燃油价格下降后，加上社交 媒体的广传，前来添油的人数确实大量减少。”

张家浚（23岁，学生）：新油价机制不错

“我还不知道燃油跌价。依照此情形，我会 选择隔日再前来油站添油。每周公布新油价的机 制不错，我希望日后油价能跌至每公升1令吉60 仙左右。”

辜健缘（27岁，修车员）：价格下降是好消息

“我还不知道燃油价格下降，这是一件非常 好的消息。今日油站些许冷静，我相信市民肯定 是隔日才前来油站添油。

此外，每周调整的机制固然是好，惟若是涨 幅，肯定又是苦了市民。”

张先生（45岁，电召车司机）：可省数十令吉添油费

“我会趁着燃油跌价期间前往油站添油，这 是人之常情。燃油跌价可让我一次省下数十令吉 的添油费。

每周调幅的机制非常好，不过跌价时市民自 然赞好，一旦涨价市民肯定是会怨声四起。”

黄德成（35岁，修车员）：或可带旺市场

“燃油跌价对我们（市民）而言无疑是一个 好消息，而且这次的跌幅非常大，可让我们省下 不少添油费，这现象不曾在国阵执政联邦政府出 现，我相信市场会因此带旺起来。此外，每周调幅油价的机制亦非常公允。”