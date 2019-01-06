莫哈末哈山：政策只是换名·“希盟比国阵糟糕” 巫统代主席拿督斯里莫哈末哈山质疑希盟政府如今所采取的政策和措施，并认为其比以前由巫统领导的国阵政府更为糟糕。

（吉隆坡5日讯）巫统代主席拿督斯里莫哈末哈山质疑希盟政府如今所采取的政策和措施，并认为其比以前由巫统领导的国阵政府更为糟糕。

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他声称国阵政府时期所做的每项政策和措施，都比希盟政府来得更好，而后者只是更换掉国阵政府所落实的每项政策和措施的名字。

他今天在推特上发文表示：“哪一个更糟糕，是被指失败了61年的（国阵政府），还是只是那些将自己此前所谴责的（政策和措施），更换掉名字的（希盟政府）？”

“即使是被蔑视为可恶的、卑鄙的和恐怖的巫统，都要比现在的希盟要好。”

莫哈末哈山也在有关推文中上载了一篇标题为“希盟政府”的漫画。

赛沙迪列举

新政府措施回应

有关推文得到了许多网民的热烈回应，包括青年及体育部长赛沙迪，他回覆道，虽然存在不足，但希盟政府仍将继续致力于为人民服务。

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赛沙迪还列出了希盟所采取的一系列国阵执政时期所没有落实的措施，当中包括宣布部长和国州议员的财产、赋予大马反贪污委员会（MACC）独立和自由的地位并直接向国会负责，以及公开招标程序。

他指媒体现在也更自由、消费税（GST）被取消，油价也稳定下来，以及东南亚最低的通货膨胀率。