疑宵小举报‧居民狗被捉窃案增 “家里门户没有被撬开的痕迹。我们的锁匙是放在桌上的，距离大门约有8呎，我们猜想小偷是用长竹竿，在大门的空隙吊起锁匙，然后开门进屋的。”

新居刚入伙就被破门行窃，李先生家损失约2000令吉。（图：星洲日报）

（槟城‧威南5日讯）窃贼举报让当局对付流浪狗和无牌看门狗，然后见机爆窃？

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凌晨住家被小偷潜入的萧女士说，流浪狗和看门狗被对付，有可能是因为窃贼去举报的。

近期2民宅进贼

萧女士说，他们的社区即新邦安拔廷高花园本来治安不错，但自从去年市政局展开捉狗行动后，近期有2间民宅进贼。

今天凌晨3时许，她的住家被窃徒潜入，虽没甚么损失，但这已是该社区最近发生的第二宗破门行窃案了。

萧女士受询时说，其母亲凌晨3时许听到屋外有摩哆车徘徊声而起身查看，直到5时才眼困睡去，结果今早起床后发现有小偷进过屋里。

“家里门户没有被撬开的痕迹。我们的锁匙是放在桌上的，距离大门约有8呎，我们猜想小偷是用长竹竿，在大门的空隙吊起锁匙，然后开门进屋的。”

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宵小从萧女士住家后门离开。

原本很多人养狗看门

她说，她家那条路原有很多人养狗看门，治安向来也很好，但去年市政局多次去捉狗，很多狗都不见了。

萧女士说，市局说因为有人举报当地有野狗，他们才展开行动的。

“我邻居养的狗是有执照的，但因为跑出去时狗牌掉落而被捉走了，让她整整哭哭了两星期。”

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她觉得养狗看门还是最有效的，并希望邻里间可合作互助，在治安队和警方的配合下防范各种罪案。

廷高花园一间单层排屋被爆窃，屋内一片凌乱。

SS9双层排屋也遭爆窃

昨早，新邦安拔打昔珍珠城新兴住宅区SS9的其中一间双层排屋，也有爆窃案，事主李先生损失约2000令吉。

李先生受询时指出，SS9住宅区的入住率还不到一半，他的左邻右舍也还未入伙，所以他只是偶而来小住。

“周二我有来看看，当时没有异样，昨天则是我爸爸过来巡视，却看到大门的铁花已被撬开，屋里的一些电器、耳环项链等金饰已失窃。小偷应该是在周三或周四潜进来的。”

他说，小偷撬开铁花潜入屋里后拿锁匙开门，再从后门溜走，邻居过后看到他家后门已打开，还帮忙关门并拿石头顶着。

李先生巡视儿子家时，发现大门铁花被撬，财物失窃。

吴振成吁装警铃连线

新邦安拔治安醒觉公会主席吴振成除了提醒民众小心门户，也再次呼吁有安装防盗警铃系统的屋主，可与该队队员的手机免费连线。

他说，过去捉到窃贼的案件，事主都有安装警铃，所以他鼓励居民皆安装警铃。

“歹徒干案的时间多是（一）事主家里有喜事、（二）过年时全家去拜年、（三）双亲节一家人出外庆祝、（四）学校假期，全家人去旅行等。歹徒事先必会巡逻目标房屋的环境，所以，居民若看到有陌生车辆在后巷绕走，一定要通报左邻右舍和治安队，好让大家提高警惕。”

该公会也将加强巡逻工作，包括夜间巡逻待命，希望民众一起配合捉“鼠辈”，如有需要就报警或联络该队：热线012-5676281、016-5551601、011-12873559。