首长：只要有能力．槟续制度化教育拨款 槟州首席部长曹观友说，只要有能力，槟州政府会延续制度化教育拨款政策。

章锳（左五起）和曹观友主持2019年度槟州政府宣布教会学校教育拨款仪式。左二起为沙迪斯、黄汉伟和王丽丽；右起为李添霖、许海明、纪碧真和华仁牧师。（图：星洲日报）

（槟城5日讯）槟州首席部长曹观友说，只要有能力，槟州政府会延续制度化教育拨款政策。 “我相信，槟城的学校在同时获国州政府拨款下，可以发展得更好。“

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教育拨款属联邦政府的权限，但槟州政府从2008年 开始实行教育拨款政策，拨款给各源流学校，包括教会学 校、华小、独中、国民型中学及宗教学校。

随着希盟去年组成联邦政府后也发放教育拨款给各源 流学校，这意味着槟州的各源流学校同时获国州政府的教 育拨款。

今年拨22教会学校114万

曹观友今日在槟州政府宣布2019年教会学校教育拨款 的仪式上，向在场学校代表说明上述立场，大派定心丸。 他也宣布，槟州政府将通过教育拨款政策，在2019年 拨出114万令吉给州内22所教会学校。

“在这笔总额里，其中45万令吉（39.5%）拨款获批 准供维修学校屋顶、天花板、水槽；20万令吉（17.5%） 供维修电线及解决白蚁侵蚀问题；3万令吉（2.6%）供 装修用途；12万3000令吉（10.8%）供提升厕所或水管， 其余则是提升课室、体育场地、食堂及购买教学设备用 途。”

他说，至于州政府今年新增设，即拨出300万令吉给 国民学校的新政策，则有待决定其拨款机制。

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与会者有槟州政府华校及教会学校事务协调委员会主 席章锳、槟州华校事务协调委员会成员李添霖和许海明、 峇眼达南区州议员沙迪斯、武拉必区州议员王丽丽、升旗 山国会议员黄汉伟、美以美女子学校董事长拿督纪碧真和 美以美男子中学董事会副主席华仁牧师等。

章锳：仅2校申请不获批

章锳说，今年共有24所槟城 教会学校申请州政府教育 拨款，当中有两所学校的申请不获批 准。

“第一所是北海圣马克学校（St Mark），该校申请拨款兴建新建筑被 拒，因该校已获得联邦政府拨款完成 兴建建筑；第二所是浮罗山背圣乔治 小学，该校申请拨款兴建有盖走道， 但该校目前只有78名学生，而该校即 将关闭并停止招收新生。委员会是在 考量后，不批准上述拨款申请的。”

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章锳也要求获批拨款的22所教会 学校的家协或董事部，必须在今日起 的一周内呈上完整的文件，州政府才 会发出拨款。

她说，槟州政府的教育拨款政策 已实行10年，今年迈入第11个年头， 州政府未来将更严格处理拨款程序以 提升效率，设下提呈文件的时限，若 申请的学校无法在时限内提呈完整文 件，或将失去获拨款的机会。

她说，一些学校因为撤换校长， 新校长尚未熟悉校务而情有可原，但 这项政策已实行10年，一些学校申请 拨款时仍给予“不知道去哪里取得表 格”、“不懂得填写表格”的理由， 这些就不能被接受了。

曹观友：盼给耐心让希盟兑诺

希盟联邦政府执政近8个 月，一些大选竞选宣言 仍有待兑现。对此，曹观友以槟城 为例说明，过去10年组成槟州政府 的政治联盟也是经过长时间才在施 政上建立共识的，他盼外界给予耐 心，让希盟联邦政府有更多时间兑 现竞选宣言。

”我们不能奢望在6、7个月内 就可解决所有问题，但我们保证将 兑现竞选宣言里提出的承诺，但不 是在短短6、7个月内，而是根据一 般的大选周期，即一届5年的任期 内做到。“

他说，希盟各成员党在联邦施 政方面，扮演不一样的角色，也面 对不一样的问题。

“好比在承认统考文凭的课 题上，这是行动党斗争几十年的目 标，但对其他成员党来说，这是一 个新课题。”

他认为，希盟各成员党必须确保一项施政原则，即好政策 必须加强，坏的政策则需设 法改进，若无法改进则需废 除，确保人民福祉。