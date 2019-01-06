中国交建驳斥媒体报道·“东铁将复工不属实” 中国交建马来西亚东海岸铁路项目总经理部今日驳斥有媒体报道和揣测东海岸铁路计划（ECRL）项目将在不久后复工，这是不属实的。

（彭亨．文冬5日讯）中国交建马来西亚东海岸铁路项目总经理部今日驳斥有媒体报道和揣测东海岸铁路计划（ECRL）项目将在不久后复工，这是不属实的。

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“我们一直在致力与马来西亚政府寻求共同立场并达成双赢的解决方案。虽然我们期望可以取得进展，但我们必须澄清还没有任何确切复工的消息，项目仍然处于停工状态。”

中国交建马来西亚东海岸铁路项目总经理部接受星洲日报询问时，否认项目即将复工。

“我们恳请媒体以后在发布有关中国交通建设股份有限公司（CCC）和东海岸铁路计划报道前，务必先直接与我们联系，以免引起不必要的误解。”

今日有媒体报道指出，中国交建已重新召回各地营地的职员回来办公，东海岸铁路计划准备复工，引起了中国交建马来西亚东海岸铁路项目总经理部的关注和造成不便。