产量增加 供应充足‧新年不会吃贵猪肉 拜饲养技术提升及业者改善农场设备，生猪产量近来不断增加，但养猪户看来不易过肥年，因目前的生猪产量相信已稍高于市场需求，生猪农场价只达到生产成本。

农历新年将临，不少人开始购买猪肉冷冻待新年期间食用。（图：星洲日报）

（霹雳‧实兆远5日综合讯）拜饲养技术提升及业者改善农场设备，生猪产量近来不断增加，但养猪户看来不易过肥年，因目前的生猪产量相信已稍高于市场需求，生猪农场价只达到生产成本。

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不过，这不意味市场需求量减少，而且在接近农历新年时猪肉需求量也必会增加。无论如何，根据业者表示，农历年间猪肉价应该不会大幅度调高。

吴锦源：价格不会大幅调整

养猪农场负责人吴锦源表示，依目前农场生猪的销售推测，过剩的产量或可能直到农历新年之后才会逐渐被消耗，所以直到农历新年期间猪肉价应该不会有大幅度的调整。

他今日接受星洲日报《大霹雳》社区报访问时说，许多人认为新年期间猪肉需求量必会大增，其实，说有增加也不为过，但这种现象通常是在农历新年前的廿三至除夕之间，到了年初一至初三巴刹的猪肉档休业，拉长补短的情况下，整个农历新年的猪肉需求不会增加很多。

“生猪农场价目前是每公斤约6令吉50仙，这已属成本价，所以售出的生猪不能为农场带来多大的利润，只足够维持整个农场的营运所需。”

饲养技术进步产量提升

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吴锦源强调，农场生猪过剩并非所有养猪户增加饲养猪只所致，目前许多农户已将养猪场改为封闭式，这种设备会让猪只住的比较舒适也较容易管理，再加上饲养技术不断进步，所以猪只存活率不断提高。

他也表示，由于国内的各养猪场已逐步改善至达国际水准的设备和作业方式，所以将来猪只产量或将会进一步提升，为了该行业的发展和让市场猪价稳定，生猪应获得出口到国外，但这方面需要政府给予协助。

农场设备和饲养技术提升，是猪产量增加的原因之一。（图：星洲日报）

薛行龙：可先买猪肉冷藏

实兆远金恩巴刹猪肉贩薛行龙表示，根据了解，生猪供应即使到了农历新年期间也不会出现缺货，目前猪肉贩购买的生猪价大约是每百公斤700令吉，比不久前下调了60令吉。

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不过，他表示，猪肉价从现在开始应不会有所调整，直至农历新年前几天才可能会稍微调涨一些，但涨幅不会很多，原因是一些顾客现在已趁肉价较便宜时开始囤新年期间需要的猪肉，因担心新年前猪肉或会涨价。

他说，由于现代家庭大都拥有性能良好的速冻雪柜，所以一些家庭主妇预先买些猪肉囤在雪柜里，新年期间才拿出来食用，这是近10年出现的现象。

薛行龙表示，目前的猪肉价以三层肉为例，每公斤售18令吉，排骨也是18令吉、腿肉12令吉、瘦肉15令吉。他预计到新年期间三层肉和排骨售价可能会稍微上调，但其他部份的肉应该会保持目前水平。

谢锦来：猪价暂没上调

太平屠业公所总务谢锦来受访时指出，猪只近来供应充足，价格也企稳，因此在下个月的农历新年期间，相信情况不会有太大的变动。

他表示，目前每100公斤为700多令吉，暂时没有听说猪价会在农历新年期间上调。

“由于近来市场较冷清，因此相信今年农历新年的猪肉供应量会很充足。”

谢锦来也说，该公所将在农历新年期间休业约一个星期，即由农历新年前的廿八开始，因此希望消费者及商家可作出规划提早购买猪肉收藏，作为佳节用途。

他说，太平猪肉巴刹每周营业4天，逢星期一、四及日休息。