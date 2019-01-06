房长：有1666单位负担屋．峇都茅海芭地建新镇 峇都茅最后一片海芭烂泥地，将成为新政府在槟州的可负担房屋模范市镇。

可负担房屋模范市镇构想图。（图：星洲日报）

（槟城5日讯）峇都茅最后一片海芭烂泥地，将成为新政府在槟州的可负担房屋模范市镇。

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房屋及地方政府部长 朱莱达今午偕属下官员和 发展商视察该地时说，若 一切顺利，计划将可于1 年后动工。

峇都茅新路和峇都茅 一带目前剩下的最后一片 35英亩海芭地，全属渔业 局，而该局已把其中10英 亩土地移交予联邦政府， 作为兴建可负担房屋之 用。

朱莱达（前中）视察峇都茅海芭地。（图：星洲日报）

须先转换土地用途

朱莱达说，有关地段 目前仍是农业地段，当局 须先转换土地用途，才能 进行可负担房屋计划。

由于这片土地长有海 芭树，当局须先了解槟州 的绿色政策，才能进行后 续的发展计划。

当局准备在那里兴建 一座有1666单位各类可负担房屋的新市镇。

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峇都茅的最后一片海芭地。（图：星洲日报）

新政府规定可负担房 屋须给予收入最低40%的 国民舒适的生活环境，以 及满足各种便利设施的需 求。因此，这座可负担房 屋市镇将拥有店屋、民众 会堂、游泳池、保安设施 等美好家园的基本条件， 并且住宅单位面积至少有 900平方尺，售价则是15 万令吉或以上。