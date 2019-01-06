资深作家兼华巫英词典专家·碧澄获马华文学奖 配合第15届马华文学节，由隆雪中总主办的“第15届马华文学奖”今天举行颁奖礼，马华资深作家、华巫英词典专家碧澄获奖殊荣，赢得2万令吉奖金。

戴良业（右五）颁发第15届马华文学奖予得主碧澄（左四）。左起为陈秋霞、宋兆棠、蔡文洲及右起为颜文钦、林泰顺、曾沛和蔡元禄。（图：星洲日报）

（吉隆坡5日讯）配合第15届马华文学节，由隆雪中总主办的“第15届马华文学奖”今天举行颁奖礼，马华资深作家、华巫英词典专家碧澄获奖殊荣，赢得2万令吉奖金。

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碧澄原名黎煜才，现年78岁，创作生涯近60年，一生勤于创作及编书，迄今结集出版各类文学创作及翻译作品有80多种，编纂的华马英三语词典有40多种。

戴良业：文学作品永不退流行

马来西亚中华总商会总会长兼隆雪中总会长丹斯里戴良业在颁奖典礼致词时说，马华文学是本地华人社会的文化传承，面对日新月异发展，尽管时尚和科技存在着明日淘汰今日的情况，但文学作品永远不退流行，保有一席之地。

他说，隆雪中总虽是一个商团，但对发展文化教育事业同等重视，并在1989年举办这项文学奖，每两年一届，迄今已有30年，并来到第15届颁奖礼。

“第15届马华文学奖”评委总评李忆莙说，这次文学奖颁给碧澄，除了肯定一个作家创作成果外，也表扬这名得主对文学的崇高信仰，把文学真善美奉为终身信仰。”

这次评审共有7名，其他为拿督斯里何国忠、王润华、林得楠、曾毓林、潘友来及陈春福。

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出席嘉宾尚有隆雪中总顾问宋兆棠、署理会长蔡文洲、副会长拿督林建南、拿督陈镇明、总秘书颜文钦、文教主任兼筹委会主席蔡元禄、女企业家组主任潘斯里陈秋霞、大马华文作家协会会长拿督曾沛、副会长柯金德、潘碧华、秘书长沈钧庭、华总文化委员会主席陈达真及中国银行副行长邱恒昌等。

碧澄：申请4次历时7年

“坚持不放弃终获奖”

碧澄在发表得奖感言时说，这是他第4次申请马华文学奖，经过7年时间才获得，每次落选时都会静心检讨，并坚持不放弃，重新出发。

他说，这和他早年报考高级剑桥文凭一样，也是经过4次尝试才成功考到，如果当初放弃，就不会继续攻读及陆续考取学士、硕士和博士学位。

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碧澄也宣布把2万令吉奖金捐献予4个受惠团体和单位，各5000令吉，包括马华作家协会、《风雅颂》诗刊、甲洞基督教卫理公会及旧巴生路归正教会。