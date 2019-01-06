北赖新路进行发展计划‧市局批准砍完整排树 他说，原有的树木遭砍伐，是因有关发展计划必须符合公共工程局订下的扩建道路条件。

北赖新路正进行商业发展计划。（图：星洲日报）

（槟城‧大山脚5日讯）北赖新路迈丁购物广场对面路旁一排树被砍下，以让路给发展计划，引起一些人的非议，但威省市政局指该行动符合程序，也获市局批准。

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威省市局主席拿督罗查里今日受询时，通过手机应用程式回应：为了达致维护绿化的目标，市局已规定有关发展商，必须通过提呈给市局的景观蓝图，美化和绿化有关砍树的地点。

他说，原有的树木遭砍伐，是因有关发展计划必须符合公共工程局订下的扩建道路条件。

罗查里说，涉及的树木共有94棵，其中只有2棵适合且已被移植到空地上，另外92棵由于不适合移植他处，在获得准证后被砍下了。“有关发展商也被要求协助提升市局管理的他处空旷地方。”

他说，根据交通冲击评估（TIA），预料在该发展计划下交通流量将增加，现有的道路无法负荷车流量。

日前，有网民在脸书群组贴文，非议为何该处的整排树木要砍完，并惋惜政府和人民致力绿化城市的当儿，那些树木一下就被砍完了。

为了发展计划，路旁的树木“壮烈牺牲”了。

市议员：须种多5倍树木

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威省市议员大卫马赛尔受询时说，该处的树木被砍是为了让路发展计划，市局于上个月的月常会议通过砍树申请。

向来被公认为捍卫树木者的大卫马赛尔说，众所周知，他绝对不允许任何人胡乱砍伐树木。

他强调，有关发展计划砍伐树木，而发展商必须栽种多5倍的树木，总耗资50万令吉栽种树木及提升东姑公园。

他说，有关发展计划是埔花园的一项商业发展及扩建道路计划，扩建道路有助舒缓繁忙时间的交通流量。

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