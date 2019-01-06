庄雪珠捐血101次‧盼号召更多人加入义举 庄雪珠今日在“爱无界．真英雄”捐血活动上说，她知道确实有人视她为模范，要乐于助人，这让她感到光荣。

庄雪珠（左二）在陈伟伦（右一）的陪同下，颁发赠品给首二位捐血者。（图：星洲日报）

（槟城5日讯）已101次捐血的庄雪珠（57岁）说，捐血很有意义，她希望若到60岁不能再捐后，能以带动者身份继续号召更多人捐血。

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庄雪珠今日在“爱无界．真英雄”捐血活动上说，她知道确实有人视她为模范，要乐于助人，这让她感到光荣。

紧急关头可救人一命

“爱无界．真英雄”捐血活动由庄雪珠发起，马来西亚青年运动（青运）槟州分会、MONSPACE、乔治市社区紧急救护队、国家反毒局、马来西亚民防局、英豪多媒体传播学院及槟城禅山六合健身社联办。

庄雪珠鼓励满18岁且符合条件者开始捐血，因为这珍贵的礼物可在紧急关头救人一命，尤其是血包需求量更高的佳节期间。

马来西亚青年运动（青运）槟州分会主席陈伟伦说，他们希望在活动上筹得100包血，以捐给槟城医院。

捐血者范福星（39岁）带家人逛商场时也参与捐血，通过身教来教育孩子有关捐血的重要性。

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“我已捐血10多次，只要情况允许，我都会携同7及5岁的女儿一起，希望灌输她们捐血其实不是件可怕的事，而是有意义的善举。”