旧电线逾30年没换威胁安全‧利民华小筹款自救 全津贴华小路在何方？利民加地华小旧电线30多年来不曾更换，公共工程局最近到该校检查电线更换费用，评估后需要20万令吉。

利民加地华小仍然使用“古董”电掣开关。（图：星洲日报）

（霹雳‧江沙5日讯）全津贴华小路在何方？利民加地华小旧电线30多年来不曾更换，公共工程局最近到该校检查电线更换费用，评估后需要20万令吉。

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该校董家教机构苦于政府拨款如石沉大海，只能“加码”将筹款目标从18万令吉推高到32万令吉，以便靠华社力量打救莘莘学子。

多次申请拨款没下文

利民华小自2016年起多次向教育部申请翻新学校电线拨款至今无音讯，现有已使用超过30年的旧电线常发生电路跳闸，董事部担心学生安危，只能发动筹款募捐。

利民华小董事长颜建源表示，学校旧电线30多年来不曾更换，由于学校有电脑室及其他多媒体教学器材，用电量肯定比以往高，以致每星期电路跳闸数次，令师生烦不胜烦。

人力资源部长政治秘书张志坚（右一）近日到利民华小了解情况，他将协助该校争取拨款更新旧电线。（图：星洲日报）

2月7设宴需筹32万

他说，利民华小将于2月7日举办筹募“电脑班多媒体课室基金”及“电线翻新基金”晚宴，原本计划要筹18万令吉，当中6万令吉为电线翻新费用，另12万令吉充多媒体课室器材购买及安装费用。”

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他说，公共工程局多年前曾到学校评估全校电线更换费用，当时的报告估计需要6万令吉，该局近日再到学校检查，因通货膨胀等原因，更换费用已经飙涨超过200%达到20万令吉，三机构无奈之下只能硬著头皮加码筹款目标，现今所筹得款项仍不敷20万令吉。

举行义卖催谷捐款

“三机构除了通过晚宴筹款，也将举行义卖义剪活动催谷捐款数目。

我们已经邀请到歌星姚乙及妹妹姚晴义唱，除此，利民华小前校长王德祥响应义剪助力筹款，利民佛教会也赞助1000粒包子晚宴现场义卖，其他筹款活动也将陆续有来。”

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他说，利民加地新村居民大多靠割胶为生，现今胶价低靡，居民已捉襟见肘，许多家庭月收入剩下微薄的500多令吉，可是为了下一代，还是咬紧牙根发动筹款，自己省吃俭用也要确保孩子的教育获得健全发展。

“希望校友能饮水思源回馈母校，同时希望社会大众有钱出钱，有力出力。