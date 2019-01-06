培元独中开学礼拜早年‧唱新年歌拍MV 培元独中全体师生日前欢聚在张平伦大礼堂欢迎80名初一新生到来就读，师生也向各界拜早年，联同多媒体制作组在校园进行《校园报报看》新年MV拍摄活动，一起唱新年歌曲《勇气棒嘟嘟》，大家乐开怀。

全体师生唱《勇气棒嘟嘟》，新年要来啰！（图：星洲日报）

（霹雳‧金宝5日讯）培元独中全体师生日前欢聚在张平伦大礼堂欢迎80名初一新生到来就读，师生也向各界拜早年，联同多媒体制作组在校园进行《校园报报看》新年MV拍摄活动，一起唱新年歌曲《勇气棒嘟嘟》，大家乐开怀。

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MV的故事概念、拍摄、剪接等策划工作都由多媒体制作组的组员包办，充份体现他们的办事能力。

该校董事长杨汉保在迎新礼上致辞表示，培元独中在2012年走过了百年历史，校园全面翻新，软硬体设备不断提升，迈向专业化，校内行政作业与教学都电脑化，老师们也朝著专业培训，不断提升教学素质。

他说，该校著重人文教育培养，朝六育即德、智、体、群、美、劳的均衡发展，为学子塑造良好品德，在快乐的校园里成长。

黄木清：盼学生勤学习

金宝培元校友会会长黄木清致辞时，送了一个“勤”字给所有学子，以鼓励他们再接再厉，在新的学年里有新的展望，努力现在，成就未来。

他希望学生们能再提高学术水平、阅读风气、课外活动表现及校誉，让培元独中远播美誉。

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刘婉冰：今年迎80新生

代校长刘婉冰致辞说，该校今年迎接80名初一新生，以及6名各级插班生。目前全校学生有600人。

她说，电子科技发展日新月异，新的事务不断在创新，导致世界竞争更加激烈。所以，不管老师或学生都得加快步伐吸收新知识，不然就会落后于时代。

出席嘉宾包括副董事长曾廷保。