新年价格料涨幅不大．柚子丰收清甜迎春 柚子的广东话是“碌柚”，取其愈“碌”愈有的好意头，柚农预测今年柚子收成丰盛又清甜美味，农历新年市场应会很热络。

怡保务边路柚档中心吸引许多人到来选购肥美结实的柚子。（图：星洲日报）

（霹雳．怡保5日讯）柚子的广东话是“碌柚”，取其愈“碌”愈有的好意头，因而每逢新春佳节，怡保盛产的打扪柚子成为热销品，今年的农历新年在即，柚农预测今年柚子收成丰盛又清甜美味，农历 新年市场应会很热络。

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农历新年落在2月5日，距离现在还有一个月的时间， 柚子向来是热门的送礼和祭拜神明应节品，虽然目前还未 来到新春柚子热购时期，预料在新年前一、两个星期会掀 起热烈的买气。

受访的打扪柚农指出，今年新春应市的柚子货源分 为两种情况，一是属大唱丰收，另一种情况的收成受到影 响，但相信货源还是足以应付农历新年间的需求，而今年 柚子味道也清甜和多汁。

或每个约涨1至3令吉之间

怡保务边路柚子档的柚贩说，目前距离农历新年还有 一段时间，还不清楚新年期间的价格和供应情况。

他们表示柚子价格以大小体积而定，价格会在新年前 作出调整，但一般涨幅不会很大，有者表示有可能每个约 涨1至3令吉之间。

冼桃金：料今年柚子买气高

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高晶绿色生态柚子园园主冼 桃金接受星洲日报《大霹 雳》社区报访问时表示，预料今年柚 子市场热络，该园从上个月起掀起了 买气，今年新春的柚子可说是收成丰 盛又美味，盼能带动热烈的购兴。

也是打扪柚农小园主公会主席的 他指出，今年应节的新春柚子收成有 两种说法，一种是大唱丰收，另一种 是柚子收成量减少。

他解释，早期开花的柚子树适逢 遇上大雨，导致花蕊无法顺利结果， 只得约20%收成，另一部份延迟2个 星期开花的柚子树，因后来天气好转 无雨，因此形成柚子收成丰盛，而他 的柚子园则属于后者的丰收型。

柚农表示今年柚子收成丰盛，味道清甜。（图：星洲日报）

一般新春前两周才涨价

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他透露，一些正值壮年的柚子 树，预料一棵可收成200至400个柚子 不等，结果时间刚刚好，正好应付新 春佳节本地和外销市场的需求，而且 今年柚子不只丰收，也很肥美、清甜 和多汁。

他说，一般在新春前一、两个星 期，柚子价格会稍作调整，一般会调 涨1至3令吉，相信今年柚子价格涨幅 不高，不必担心吃贵柚子。

他指出，目前还未作调整的柚子 价格分为4类，即特大柚子每个约28 令吉、大柚24令吉、中柚20令吉及小 柚18令吉。

他表示，对华裔来说，柚子象 征着好意头的礼品，送大型的柚子， 广东话叫“大柚”，也是“大有”、 “有很多”的意思。

他透露，除了华裔在佳期前会购 买柚子送礼，马来同胞也爱买柚子来 吃和送礼；顾客有本地人，也有不少 是游客。

“很多人喜欢买甜柚，如今甜酸 柚子也开始受到许多人垂青，一般甜 酸柚子可从摘下后算起，存放一至两 个月，甜柚子可存放一个月。”