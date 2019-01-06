魏家祥：网军想帮火箭摆脱监督·“图引导人民憎马华” 马华总会长拿督斯里魏家祥说，行动党领袖或掩饰其真实身份的网络枪手，常以“马华执政时也一样”、“马华过去也做不到”或者“马华过去又不说，现在才来说”等理由，企图引导民众觉得马华不该监督及制衡希盟。

（吉隆坡5日讯）马华总会长拿督斯里魏家祥说，行动党领袖或掩饰其真实身份的网络枪手，常以“马华执政时也一样”、“马华过去也做不到”或者“马华过去又不说，现在才来说”等理由，企图引导民众觉得马华不该监督及制衡希盟。

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他今晚在脸书贴文说，站在行动党的立场，当然希望用这样的论调带风向，引导全部人民憎恨马华。那么行动党或希盟就可以继续在华社一党独大，完全不受监督及制衡。然而，权力的本质有诱惑性，权力导致腐败，绝对的权力导致绝对的腐败。

“权力诱导下，我们听不见42席的行动党针对‘第三国产车’课题发声；听不见希盟成员党针对‘废死’课题有立场；更加听不见509前天天喊统考的行动党敢于纠正土团党对于统考的过时看法。

我们听见什么？听见下雨时去割树胶，听见选举承诺不用兑现，听见地方议会选举可以因为种族问题而U转。”

魏家祥表示，马华过去肯定有做不好的地方，最终遭遇下野、失去政权的下场。但是，是不是因为过去做得不够，现在就应该放任希盟，让行动党在华社一党独大，让希盟不受任何监督及制衡？

他问：“是不是因为过去做得不够，现在就应该跟羏着行动党领袖的言论起舞，让他们打压拉大，仓促废死，拖延统考，关闭非清真食品摊位，用人民的钱发展第三国产车？”

他强调，再强大的政府都需要监督、制衡及鞭策。否则，权力使人自大膨胀，掌权者看不到问题的所在。

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“没有反对党及民间力量戳破我国油价不符合国际油价最新走势，林冠英不可能突然降油价；没有反对党及民间力量施压拉大拨款课题，行动党不会在同一个课题连发至少15篇文告，还不断重复解释；没有反对党及民间力量讨伐郭素沁，她永远不会认真聆听小园主的心声，更不会知道务农者的心酸。”