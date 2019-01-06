李群熙‧安华的拜相之路，夜长梦多 509大选前，为了一个推翻国阵、改朝换代的共同目标，马哈迪医生亲自到法庭会晤仍被囚禁在牢狱中的安华，双方冰释前嫌，达致多项重要协议。

509大选前，为了一个推翻国阵、改朝换代的共同目标，马哈迪医生亲自到法庭会晤仍被囚禁在牢狱中的安华，双方冰释前嫌，达致多项重要协议。其中包括希盟若在大选中获胜，将由马哈迪出任首相，两年后则由安华接棒。

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天从人愿，在各族人民鼎力支持和热切的期盼中，希盟果然得胜，入主布城，马哈迪也以首相之身份恳求最高元首宽赦安华。

在狱中度过几许不眠之夜的安华，终于在去年中告别那暗无天日的黑牢生活，重获自由。出狱时，虽然已届“从心所欲不越矩”的71岁高龄，青春已背他而去，不过，由于他创建的公正党在国会中占有最多的47席，本身仍然是党的实权领袖，因此，他依旧信心满满，静候两年后接棒首相之职。

然而，他很快就隐约地感觉到，事态的发展并不完全如他所愿的那么顺利，横亘在他拜相的路上被两座大山阻挡着，需要他去攀登。

首先是马哈迪和他的土团的态度。根据公正党最高理事成员的佐哈里透露，马哈迪任首相两年后就交棒予安华的协议是希盟各党以白纸黑字确认，且对外公布的。但是，这半年多来，马哈迪的说辞却颇为暧昧，早些时，他曾说要交棒与安华，得看他是否得到多数人的支持，迫使安华提早安排补选以高票当选证明自己的实力。这几天，又说“为了完成处理前朝的烂摊子，希望任期可长达两年多。”看！一个堂而皇之的理由，就把任期延长了。

除了老马的表态外，土团的态度也很重要。最近召开的土团代表大会，除了青年团有提案，连中央代表也要马哈迪完成5年首相任期才退位，马哈迪的儿子，也认为这并没有违反希盟的竞选宣言。目前，土团在国会中，已从13席增至16席，在接下来的近两年的时间里，原为巫统的青蛙大军，正排著长龙准备一旦土团亮起绿灯，就跳槽入土团，到时，他们还会同意让位给安华吗？马哈迪会变卦吗？

安华惴惴不安的另外一个因素是，他在党内已失去一个人说了算的掌控权。由他一手栽培的爱将阿兹敏，在他坐牢的那段长时间里，已悄然崛起，如今已羽翼丰满，拥有足够的实力与安华分庭抗礼。

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安华出狱后，表面上，他仍尊安华为老大，实际上还一直在巩固自已的势力。后被首相提拨为经济事务部长，让他如虎添翼。有了大靠山，他遂从幕后走向台前，直接与安华较量，不久前公正党内选举，其中，阿兹敏对拉菲兹的署理主席之争，被公认为马哈迪与安华代理之争，尽管安华派系出尽法宝，结果还是败下阵来。同时在公正党的中央领导层中，阿兹敏派系亦握著绝对的优势。

处于逆境，地位岌岌可危的安华，最后只得使出杀手锏，利用主席的特权，委任多个亲信出任各州联委会主席，及委任败选的拉菲兹等人为副主席。这一委任，自然引起阿兹敏不满遂通过媒体呛声，促请安华重新检讨。矛盾公开化。安华以不会重新检讨及非议阿兹敏透过媒体呛声作为回应。目前，党内斗争正方兴未艾，还在延烧中。

看来，安华拜相之路，恐怕夜长梦多，终局如何，且听下回分解。