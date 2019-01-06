启群华小食堂无人经营‧家长天天为送食物忙 步入新学年，砂益新村启群华小食堂却无人营业，家长被迫天天为孩子准备食物，诸多不便令家长大吐苦水，希望食堂能尽快恢复运作。

食堂关闭，令学生无法购买食物。（图：星洲日报）

（柔佛‧砂益5日讯）步入新学年，砂益新村启群华小食堂却无人营业，家长被迫天天为孩子准备食物，诸多不便令家长大吐苦水，希望食堂能尽快恢复运作。

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据了解，前食堂业者在去年因健康理由表明无意继续经营后，校方在8月份就发通告公开招标，无奈至今仍无人有意经营。

新学年伊始，砂益启群华小却面对食堂无人经营的问题。

积极寻找华裔业者

目前，校方仍积极寻找华裔业者，若再苦寻无人，不排除将开放让巫裔业者竞标。

启群华小共有124名学生，包括15名巫裔学生及3名印裔学生。

自食堂停止运作后，家长唯有提早为孩子准备食物，或在下课时段放下工作，将食物送到学校。

家长被迫在下课时段送食物到校，以免孩子挨饿。

有家长认为，校方推行营养食物计划，规定业者不能售卖煎炸食物，导致业者无利可图，是造成无人经营的原因。

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然而，前业者受访时透露，她经营食堂生意近20年，是因关节炎而无意继续经营，但她不否认学生人数和诸多限制也是原因之一。

据她披露，校方曾以减少租金和调整食物价格要求她继续经营，惟她因健康状况而婉拒。

黄成华：食堂可提供温热食物

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家长黄成华（55岁，小园主）表示，其女儿今年就读六年级，过去都是在学校食堂用餐，食堂关闭后，他只好一早打包食物让女儿带去学校。

他坦言对食堂食物较放心，女儿也可享用温热的食物，若一早准备，食物到了下课时就已变冷。

他希望食堂能尽快恢复运作，减少家长的麻烦，也让孩子可安心用餐。

沈福荣：须放下工作送食物

家长沈福荣（48岁，小贩）的两名孩子分别就读一年级和四年级。

他申诉，目前每天下课，他都须放下工作为孩子送食物，若遇上雨天还必须在校门口等待。

“这对家长而言非常麻烦，影响到我们的工作，希望校方尽快解决问题，让食堂重新营业。”

黄秀级：不排除开放友族经营

启群华小校长黄秀级受询时向星洲日报《大柔佛》社区报指出，自校方确定前业者无意经营后，就积极寻找新业者，虽曾有数人询问，但获悉学生人数及食物限制后都打退堂鼓。

她说，校方在开学前数日，通过校门口电子布告栏通知食堂关闭一事，要求家长为孩子准备食物。

“免费食物仍由前业者送来，所以不受影响。

校方也建议家长向前业者订食物，再连同免费食物一起送到学校，若遇上前业者无法送食，则由校方处理。”

她补充，校方在开学首日有准备干粮，以免学生因食堂关闭而挨饿。

“教育局有建议开放食堂让友族经营，我们也不排除这个选择，惟会先征求家长意见才做决定。”

针对营养餐，她指校方认为有必要配合教育部与卫生部的建议，让学生摄取更均衡的营养，才要求业者避免售卖煎炸及高糖高盐的食物，而东甲县大部份华小已推行此计划。

她解释，营养餐计划并非强制性，校方在去年3月推行时就已和业者及家长沟通，讲解执行方式，包括每月收费及余款处理等事项。

她说，校方是在前业者要求下协助收费，却引起一些问题，老师也申诉增加工作量，因此今年将交由业者与家长接洽。