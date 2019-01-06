未受经济不景影响．食物银行资源不断 开门七件事——柴、米、油、盐、酱、醋、茶，无论经济好与坏，肚子总不能空空，数年前开始由各慈善组织在柔佛州推行的食物银行计划开跑迄今获各界支持，受惠者定期领取各类粮食，三餐温饱不成问题。

“448柔佛州福爱食物银行”设于斯里胡姬花园的收集站整齐舒适，民众可上门捐赠粮食。（图：星洲日报）

（柔佛．新山5日讯）开门七件事——柴、米、油、盐、酱、醋、茶，无论经济好与坏，肚子总不能空空，数年前开始由各慈善组织在柔佛州推行的食物银行计划开跑迄今获各界支持，受惠者定期领取各类粮食，三餐温饱不成问题。

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新政府宣布成立“大马食物银行基金会”，食物 银行计划逐步推广至全国各地，实际上，食物银行计 划在新山已推行一段时间，陆续有慈善组织发动粮食 筹募行动，救济有需要的一群。

根据星洲日报《大柔佛》社区报向数个活跃于新 山食物银行计划的慈善组织了解，各个团体选定的受 惠者涵盖各个族群，有关负责人会进行家访，确保受 惠者是真正有需要的一群。

在柔州贸消局与克切拉香积厨的试跑活动中，受惠家庭亦获得霸级市场提供的蔬菜及水果。（图：星洲日报）

凯鲁：只限e-Kasih名单人士

至于政府的举措，柔州贸消局 局长凯鲁安华受访时指出， “大马食物银行基金会”推行的食物 银行计划明年正式在柔州开跑，受惠 者只限爱心援助计划（e-Kasih）名 单中的人士，人数估计介于1万至1万 8000人。

“这个计划是全国各地进行的， 去年先在槟城、吉兰丹、森美兰展 开，柔州则会在今年开始展开。”

他透露，柔州响应联邦政府的食物银行计划，最快会在这一两个月展 开，届时国内贸易及消费事务部长赛 夫丁将亲自南下主持推介。

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他指出，上述计划的合作伙伴是 克切拉香积厨（Kechara），而在响 应联邦政府推行的食物银行计划前， 柔州贸消局已率先和克切拉香积厨 展开4次的试跑活动，分别到甘拔士 人民组屋、甘榜双溪登嘉（Kampung Sungai Danga）以及8所柔州社会福利 局旗下的慈善中心派发粮食。

响应联邦政府推行的食物银行计划前，柔州贸消局已率先和克切拉香积厨展开4次的试跑活动。（图：星洲日报）

霸市提供蔬果干粮

他表示，4次的试跑活动共派出 总值1万令吉的粮食，绝大部份是霸 级市场提供的蔬菜、水果以及干粮。

他坦言，在其他州属，曾出现受 惠者食用食物银行派出的食物后食物 中毒的问题，不过柔州截至目前并未 有相关案例，但无论如何，当局已设 下条例，保障食物银行的食品安全。

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他举例，霸级市场的蔬菜水果有 5天食用期，一般上，霸级市场会在 第三天就选出要供给食物银行计划受 惠者的蔬菜水果，而这些蔬菜水果送 到受惠者手中，绝对是未过期的，其 中有些蔬菜水果还是进口的，诸如奇 异果、牛油果等，市价甚高。

谢国良：需更多志工参与

克切拉香积厨项目总监谢国良受访时指出，“大 马食物银行基金会”成立后，政府的角色是开 发食粮资源，让原先没有参与食物银行计划的企业也献 力，而派发的工作则由该组织进行。

谈到克切拉香积厨在新山推行的食物银行计划，他指 出，该组织获特易购及永旺霸级市场的支持，每个月提供 给贫户的粮食达10吨至15吨。

他指出，粮食派发工作需要许多志工的协助，目前该 组织需要更多志工给予协助，因为霸级市场提供的粮食， 尤其是蔬菜几乎天天都有，需要志工协助领取，再进一步 分配给贫户。

林顺扬：派粮食用意是救急

448柔佛州福爱食物银行执行长兼福爱志工 团团长林顺扬指出，该组织2015年成立迄 今，分派粮食的用意是救急而非救贫，意即为突然遭遇意 外、疾病等的人士提供最及时的援助。

他指出，相关人士遭遇突然的打击，若要向政府申请 援助，也需要一段时间，该组织考量到这些情况而提供粮 食上的援助为期半年，受惠者一般上每个月会获得10至15 种干粮。

他表示，该组织收到的物资之中，较多人选择捐赠 米、快熟面等价格较便宜的粮食，一些较为营养但价格较 高的粮食，诸如麦片、美禄等较少人捐，该组织希望更多 人士及企业能定时定量捐赠物资，方便做更好的统计与规 划。

吴祝光：设收集箱鼓励民众送暖

积善食物银行计划总监吴祝光指出，该组织的受 惠者是根据柔州福利局的名单选定，当中包括 贫困者及单亲人士，而该组织在筹集粮食方面获一些企业 支持，同时也在数个购物广场内设粮食收集箱，鼓励民众 购买粮食送暖给有需要的人士。

他表示，该组织在购物广场的粮食收集箱都获得不俗 的反应，尤其是五福城广场，民众给予的支持令人鼓舞。

他指出，该组织在粮食收集方面未有太多问题，另外 也会进行资源共享，将多出的粮食提供给其他慈善团体。