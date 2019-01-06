没有村长 民生难解决‧贞德隆村民叹不便 贞德隆新村村长职位自去年4月悬空至今，如今霹雳州许多新村村长已走马上任，但贞德隆新村迟迟没有村长人选，让村民大感不便，许多民生问题也因没有一个协调人而无法解决。

贞德隆新村村长职自去年4月悬空至今。（图：星洲日报）

（霹雳‧金宝5日讯）贞德隆新村村长职位自去年4月悬空至今，如今霹雳州许多新村村长已走马上任，但贞德隆新村迟迟没有村长人选，让村民大感不便，许多民生问题也因没有一个协调人而无法解决。

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村民们盼望能举行村长选举，再成立一个村委会，让村民能重新凝聚起来。

村民纷纷表示，村里有许多大小事需要村长决定处理，没有村长导致诸多不便，遇到需要签署重要文件时，一些村民及学生须到隔壁村要求有关新村村长帮忙签署这些文件。

黄丽莲：9个月没行政津贴

村民黄丽莲（58岁）表示，过去贞德隆新村村长每3个月都会签署相关行政文件，再交给州政府以获得每个月30%的行政津贴，用以应付村里的开销，但自4月起贞德隆新村村长卸任后，已没有人能够签署这份文件，导致新村已有9个月没有获得行政津贴。

她说，村里的开支每个月约5000令吉，没有村长后，一些居民不愿意缴付摆档执照费及行政费（档口及店铺租金），以致村里的行政费越发拮据，就连村里的垃圾车坏了也没钱修理，导致工人无法前往处理村里的垃圾，且村里的电费也拖欠了多个月。

“好在后来金宝国会议员苏建祥前来拨款逾4000令吉，让我们得以修理垃圾车及缴清所有拖欠的电费，但这不是长远之计，没有村长坐镇，我们也无法凑齐该有的行政费。”

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她也表示，村里的沟渠铺满了杂草，以至下大雨时会面对淹水情况，村民希望村里处理垃圾的员工能够定时处理这些杂草，但这些员工希望能够有个确切的工作合约，以保障工作福利，而这些事情需要村长定夺，因此村民希望村长能够尽快上任。

曾新泉：村民不放心交行政费

村民曾新泉（78岁）表示，由于现今村里没有村长及村委会，村民难免会不放心将行政费交出来，毕竟名不正言不顺，村民也会担心行政费或遭人误用。

“现今村民面对任何民生问题都投诉无门，有了村长后许多事情也方便，由村长出面解决及谈判，这样才能有效地协助村民处理问题。”

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刘文求：当务之急举行村长选举

村民刘文求（65岁）表示，目前当务之急是进行村长选举，由村民选出适合的人选，解决村民面对的民生问题。

“村里经常会面对沟渠阻塞、淹水及马路损坏的问题，有时居民不晓得要向谁求助，没有村长主持大局，村民们六神无主。”

村民们表示村里许多沟渠铺满了杂草，导致下雨时雨水无法排走。（图：星洲日报）