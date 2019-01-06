春意渐浓．饰品上架啰！ 华人农历新年又要到来了，商家在距离新年还有约一个月的今天陆续将新春饰品上架，先赚新年财！

新春饰品上架供市民购买。（图：星洲日报）

（彭亨．劳勿5日讯）华人农历新年又要到来了，商家在距离新年还有约一个月的今天陆续将新春饰品上架，先赚新年财！

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新年来啰！猪纸贴上市了。（图：星洲日报）

劳勿两间传统上趁新年到来前摆 卖新春饰品的商家，美都百货商和杨 家族家庭用品已经在这两天内把各式 各样的新年饰品摆上货架，新年灯笼 也高挂在店前走廊处，路过市民顿时 感染新年气息。

红彤彤新年灯笼高挂，告诉你我农历新年来了。（图：星洲日报）

2019己亥年是金猪年，所以新春 装饰品都是以猪为主角。最引人注目 的是大小金猪扑满摆在架上供大家购 买回家，让大人小孩把银角往内投， 新的一年存大钱！

张俊明：猪娃娃是今年农历新年的主角。（图：星洲日报）

张俊明：让顾客有时间选购

美都百货商东主张俊明说，新年 还有一个月的时间，如今是时候将新 年饰品上架了。

“虽然如今新年气息未浓，但是 我们将新春饰品上架，可以让顾客有 时间慢慢选购。”

他说，今年是己亥年是金猪年， 猪娃娃可爱又讨人欢心，相信会有市场。

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琳琅满目新年饰品供选择。（图：星洲日报）

“货品来时价格微涨免不了，但是我们还是会以薄利多销来售卖货 品，因此新年饰品价格不会调涨，确 保顾客满意。”

他说，新年饰品上市，给街道带 来了新年气息，相信多一二个星期， 更多人出来选购新春饰品，把家里布 置得美美迎新年。

杨健龙：金猪扑满讨人喜爱。（图：星洲日报）

杨健龙：金猪扑满讨喜

杨家族家庭用品杨健龙说，新的 一年到来，家家户户都会大扫除，同 时张挂一些新年饰品，让家增添浓厚 的春意。

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“我们在前两天把新年装饰品上 架，已经有顾客到来选购饰品。

“新春饰品琳琅满目，有新年灯 笼、纸贴、春联和花饰等。配合金猪 年的到来，我们也有售卖大小金猪扑 满，希望大家买回家，讨个发大财的 好意头。”

他说，顾客多会在接近新年前才 出门购买新春饰装饰物，不过现在开 始摆卖新年货物不算太早，新春饰物 市场趋势还可以。”